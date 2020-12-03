美收緊審計法案 中概股快速撤離美股

美國於周三通過一項議案「外國公司問責法」規定，如果沒有遵守美國公眾公司會計監督委員會的審計標準，所有外國企業將可能無法在美國的任何證券交易所上市。對此，大陸企業已有所準備，正以近五年來最快的速度撤離美股。

聯合早報報導，大陸外交部表態，美國這是對外國企業歧視性政策。大陸希望美方能為外國企業在美的投資和經營提供公平、公正、非歧視的環境，而不是設置層層障礙。

公開資料顯示，美國股市的總市值高達31兆美元，其中，有一部分是外企的市值。在美股市值前十強中，阿里巴巴位列第五位。

報導稱，陸企正以近五年來最快的速度撤離美股，今年宣布在美退市的中資企業已有四家，規模達到81億美元。此外，阿里巴巴、網易、京東等科技巨頭也紛紛前往香港二次上市，隨時為在美股退市做準備。

也就是說，美國限制外國企業上市後，部分企業可能會選擇重新在全球第二大股票市場A股上市，以獲取融資。據日經中文網早前報導，今年前九個月，在上交所新上市的企業從市場融資人民幣2,790億元，與去年同期相比暴增310%，排在世界首位。

美股最吸引外企的根本特質，就是其資本市場的開放性。外企在美國股市上市條件較為簡單，手續也比較簡便，吸引一大批外國企業赴美上市。因此，美股的公司股票更為齊全，全球投資者也更願意在美股投資，從而進一步推高美股市值。