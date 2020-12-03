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11月財新大陸服務業PMI 創10年來次高紀錄

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
11月財新大陸服務業PMI為57.8。財新網
11月財新大陸服務業PMI為57.8。財新網

財新網3公布，11月財新大陸通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為57.8，較10月上升1個百分點，為2010年5月以來次高紀錄，僅次於2020年6月。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，11月製造業和服務業總體復甦節奏繼續加快，供給、需求兩端同步趨好，海外需求持續保持擴張態勢，就業改善十分明顯。

隨著疫情後生產生活秩序逐漸恢復正常，大陸服務業持續加速恢復。11月服務業PMI和新訂單指數連續七個月保持擴張，分別提升至2010年5月以來的次高點和最高點。

外需復甦同樣強勁，11月服務業新出口訂單指數大幅高於榮枯線，為6月後首次出現增長，並且創下2019年4月後最高增速。

調查統計，企業普遍反映，在整體市況持續復甦的背景下，海內外客戶數量皆有增加。這表明海外疫情雖不明朗，但出口需求仍出現明顯改善。

財新服務業和綜合PMI走勢與大陸國家統計局一致。大陸國家統計局公布的11月服務業商務活動指數上升0.2個百分點至55.7，綜合PMI上升0.4個百分點至55.7。

日前公布的11月財新大陸製造業採購經理人指數（PMI）為54.9，高於10月1.3個百分點，創十年來新高。

PMI

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