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德銀估：2021年大陸GDP增9.5% 引領亞洲
德意志銀行中國區首席經濟學家熊奕3日表示，大陸將繼續引領亞洲經濟增長，2021年GDP成長率將達9.5%，2020年第4季實際GDP增長率將恢復至6%。
財聯社報導，德意志銀行預計，2021年，亞洲整體的經濟增長率將達到8%，而2020年為下降1.3%，其中，大陸增長最為突出。
熊奕預測，2021年大陸經濟將回歸疫情前的增長軌跡，並延續此發展。消費將成為2021年大陸經濟的核心驅動引擎，並有望受強勁的購車需求支撐，在前三季中成為整體增長主力。若考慮居民高儲蓄率所釋放的消費潛力，大陸經濟增幅或將更高。
從行業來看，大陸製造業正進入擴產周期。生產者價格指數通膨率可望在2021年回正，大陸對可再生能源的投資也有望增加。
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