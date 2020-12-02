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2020兩岸企業家峰會年會年底壓軸登場 台北廈門連線

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導

兩岸最高層級的民間經貿領袖平台—兩岸企業家峰會，今年由台北主辦，年底壓軸登場，敲定下周8日、9日將在台北、廈門兩地連線舉辦，預計大陸全國政協主席汪洋，將循海峽論壇模式，透過視訊致詞，而搶抓「十四五規劃」戰略機遇，將是今年年會的重頭戲。

兩岸企業家峰會慣例是在每年11月上旬登場，今年輪到台灣主辦，因為疫情，加上兩岸來往的隔離限制，峰會一度傳出停擺，不過，攸關兩岸最高層級的民間經貿交流，雙方還是突破重重阻礙，堅持 年底壓軸登場。

今年兩岸企業家峰會年會將在8日、9日，分別在台北、廈門兩地連線舉辦，福建省台辦已經正式公告，發出參會通知。要求到閩的企業代表和媒體等務必完成核酸檢測，出示健康碼，才能出席盛會。

今年峰會年會因應疫情管制，將濃縮至9日一天內舉行，主要包括年會開幕式，據了解，大陸全國政協主席汪洋，將循海峽論壇模式，透過視訊致詞，同時，台灣方面理事長蕭萬長也將透過視訊在台北連線發表開幕致詞。

峰會所設的8個產業合作推動小組，包括資訊、通信產業，金融，現代服務業暨文化創意產業，中小企業合作及青年創業推動小組，將圍繞大會主題，搶抓大陸「十四五規劃」戰略機遇，同時，因應當前經濟形勢挑戰、推動兩岸企業深化交流合作、融合發展。

今年兩岸企業家峰會年會上，慣例將發布8個產業合作推動小組總結報告，還將簽署多項合作協議。據了解，包括11月上旬兩岸企業家峰會在南京、台北兩地連線舉辦的創新發展研討會，倡議發起成立蘇台企業合作聯盟，以及中國銀行前行長李禮輝建議，探索構建兩岸金融機構共同參與的分散式帳本系統，形成兩岸金融機構互聯互通的技術平台等，都可能成為今年兩岸企業家峰會年會達成的合作協議，為未來兩岸企業進一步合作、交流，搭建對接平台。

海峽論壇

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