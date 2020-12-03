陸千億GDP縣市 增至32個

中國社會科學院財經戰略研究院12月1日發布2020年《中國縣域經濟發展報告》（下稱報告）指出，2019年GDP超千億元（人民幣，下同）縣（市）增至32個。

據中通社報導，報告顯示，從全大陸綜合經濟競爭力整體實力來看，昆山、江陰雙雙突破4000億元。仁懷市、海安市、如東市、南昌縣、海寧市、溧陽市和瑞安市等7縣（市）地區生產總值規模都首次超越千億元。 2020年大陸綜合競爭力百強縣（市）分布17省（市），蘇浙魯三省佔57席。浙江超過江蘇，數目居第一位，達到24個，比上年增加3個。江蘇有23個，與上年持平。山東則由上年的18個減少到10個。

至於十強縣（市）排名，為昆山市、江陰市、張家港市、常熟市、晉江市、太倉市、義烏市、宜興市、慈溪市和長沙縣。

大陸中央財經大學財稅學院教授蔡昌表示，湖北、江西、貴州、重慶、雲南、安徽、寧夏和海南樣本縣（市）經濟發展上升幅度明顯。江蘇、浙江和福建呈現經濟快速發展勢頭，為縣域經濟的龍頭。

此外，報告又對大陸百強新城區展開研究，發現一線、新一線城市佔了64個百強新城區。江蘇和廣東新城區發展優勢比較明顯，西部地區的新城區發展相對滯後。至於全國百強主城區中，江蘇、浙江和廣東主城區發展比較充分，屬於一線城市的百強主城區有2個，屬於新一線城市的有53個，屬於二線、三線城市的主城區分別有22個和5個。