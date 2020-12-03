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技能人才年薪 滬破12萬人民幣

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

上海市人力資源和社會保障局2日發佈上海市企業技能人才市場工資價位。2019年，上海技能人才平均工資為12.79萬元（人民幣，下同），突破12萬元。其中，電燃氣水生產供應業、信息技術服務業、科技服務業的技能人才工資較高。

據中新社報導，企業技能人才市場工資價位數據來源於大陸人社部統一部署開展的企業薪酬調查。今年，上海共調查企業3037戶。調查對象為取得國家職業資格證書、在生產服務一線崗位工作、2019年全年正常出勤的技能人才17.5萬人。工資價位數據為2019年取得的全部工資性收入。將每個技能人才的工資水平從高到低排序，處於90%位置的為高位數，50%位置的為中位數，10%位置的為低位數。　　

2019年，上海城鎮單位就業人員平均工資為11.50萬元，技能人才的平均工資高於全市平均工資1.29萬元。　　

按不同的技能等級來看，高級技師的工資中位數為18.68萬元，技師為16.02萬元，高級工為14.05萬元，中級工為11.22萬元，初級工為8.18萬元。隨著技能等級的提昇，工資水平相應提高。　　

從不同規模企業的技能人才工資中位數看，大型企業為10.99萬元，中型企業為10.32萬元，小微企業為8.38萬元。　　

從各行業技能人才工資水平看，電力熱力燃氣及水生產和供應業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、科學研究和技術服務業較高，工資中位數分別為22.38萬元、16.13萬元和12.75萬元，比全部技能人才工資中位數（10.53萬元）高11.85萬元、5.60萬元和2.22萬元。　　

部分製造業行業的技能人才工資較高。有色金屬冶煉加工業、化學製品製造業、汽車製造業、專用設備製造業、鐵路船舶航空運輸設備製造業高於全部技能人才工資中位數。

上海 人民幣

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