外資：大陸明年經濟大幅回升

2021年中國經濟將如何發展？工銀國際、德國商業銀行、瑞銀等金融機構的經濟學家近期預測：雙循環發力，中國的經濟將會大幅回升。

據中新社報導，工銀國際首席經濟學家程實認為，2021年，經濟前景不明抬升預防性儲蓄，以及防疫措施擠壓消費場景的束縛有望打開，激活中國消費回暖。

2020年，基建投資和房地產投資是穩定投資引擎的主動力，而2021年，隨著十四五規劃落地實施和中國數位經濟加速發展，高技術產業料將延續高增長趨勢，為製造業投資打開新空間，製造業投資有望接棒成為新的發力點。

立足於上述內循環的穩定，2021年中國經濟外循環的新變化將首先體現在出口層面。程實稱，兩大邏輯將促使中國出口的韌性進一步延續，其一，2021年全球經濟有很高機率觸底反彈，帶動國際貿易顯著回暖；其二，受自身防疫措施的影響，歐美發達國家料將出現需求與供給的脫節，造成需求外流，惠及中國等率先修復供給側的經濟體。

程實判斷，2021年，在擺脫疫情拖累之後，消費新動力與投資新重心有望形成共振，有力推動中國內需擴張，得益於出口新韌性，中國經濟與全球體系的紐帶也將趨於鞏固。

「2021年中國經濟的整體發展將進入有質量地增長這一常態」，德國商業銀行新興市場高級經濟學家周浩表示，中國經濟的發展在過去10年中變得更加多元化，內生化和包容性的趨勢非常明顯，經濟短期內的復甦表明了中國能够在控制疫情之後迅速恢復生產，全球多數國家的經濟復蘇狀況也都會和中國一樣。

瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆分析，隨著全球經濟逐步走出今年的衰退，再加上疫苗加快研發和上市，明年中國的出口有望呈現兩位數增幅，隨著經濟的繼續復蘇，中國的居民收入和信心應會進一步好轉，進而提振國內消費。

此外，中國市場龐大的規模和快速增長也會繼續吸引外資流入，中國還可能增加研發支出以推動數字化轉型和技術升級。

渣打銀行預計，中國經濟2021年至2025年間的平均增長將達5.5%至6%。渣打銀行（中國）有限公司中國區經濟師申嵐稱，2021年，在雙循環新發展格局之下，中國將優先確保就業、縮小收入分配差距和健全社會保障體系，充分釋放消費潛力。同時將加速推動科研自主創新、確保供應鏈安全，中國還將在保持製造業比重基本穩定的同時，推動全產業鏈優化升級、加快發展現代服務業。