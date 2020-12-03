浦東開放30年 兩岸3地共創奇蹟

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

站在百年上海外灘，隔江對望浦東陸家嘴，湯成一品、震旦、世茂濱江、嘉里中心等台商和港商投資項目已成為濱江亮麗的風景線。

據中新社報導，1990年，大陸宣布開發開放浦東，這對上海來說是一個劃時代的起點，對港商台商而言也是一次難得的投資機遇。30年間，白紙繪就畫卷；30年間，滄海巨變桑田；浦東三十而立，港資台資風雨同舟。

浦東開發開放之初，台商湯君年成為第一個進駐浦東的境外開發商。湯君年的夫人徐楓回憶說：「記得我們當時住在花園飯店，坐了4個多小時（車船）才到浦東，浦東連一條像樣的路都沒有，走到那時候我們花了3090萬美金標到的高爾夫球場，他把比我還高的蘆葦撥開跟我說，這裡以後就是我們的高爾夫球場和別墅，我其實真的是非常擔心，他怎麼會有這麼大的決心。」

如今看來，這不過是當年湯臣集團一筆精明的投資，但對於湯君年而言，卻是把全部身家都放進一個籃子的全情投入。　　

在浦東經濟發展就要進入快車道時，1997年亞洲金融危機突然而至，湯君年卻對浦東開發建設充滿信心。徐楓說：「那時候其實是我們最困難時，湯先生回香港賣掉房地產項目和三家上市公司，來維持上海方面的運作。湯先生常說，他是帶著故鄉籍貫的血緣，以及對浦東發展政策的信心回來的。」

而浦東也未曾令看好這裡的人失望。開發開放30年間，浦東GDP（國內生產總值）增幅超過200倍，累計吸引實到外資1029.5億美元，集聚170個國家和地區的3.62萬家外資企業，350家跨國公司地區總部，全球500強企業中346家在浦東有投資項目。　　

這些龐大數據背後蘊藏著強大的香港智慧。上海市浦東新區原區委常委邵煜棟表示，在浦東吸引外資的數量中，港資很長一段時間都佔一半以上。此外，前香港特區行政長官梁振英曾被聘請為浦東開發開放規劃的顧問，還有很多香港企業的高層都為浦東的開發開放提過建議，貢獻過智慧。　　

比如陸家嘴區域通過連廊實現各樓宇間互通，就是從香港的城市建設中得到啟發；浦東還學習香港經驗，在大陸所有特區中率先提出金融先行；而目前大部分上海人已耳熟能詳的土地批租經驗，也是由梁振英、劉紹鈞等香港人士引入上海。

浦東讓老一輩港商台商憶往昔崢嶸，新一代港商台商則期待在浦東再出發。置梁行房地產顧問國際有限公司總經理梁傲文說，臨港自貿區的設立是一次新的機遇，近期公司一直在研究臨港，研究有沒有機會再一次投資浦東，我們認為未來浦東的發展還是非常有前途的。

香港 上海 台商

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