美團董座王興投資10家獨角獸 單筆賺人民幣58億

美團董事長王興不僅是企業經營者，也是位精準的投資人，根據統計他已投資10家獨角獸公司，其中光是對理想汽車的投資，就賺了人民幣58億（新台幣255.2億元）。

科技網站36氪報導，根據美團日前發布的第3季財報顯示，淨利潤人民幣63.2億元，年增374.1%，主要是該公司董事長王興，投資理想汽車賺了人民幣58億。

美團第3季整體營收為人民幣354億元，年增28.8%；其中外賣貢獻了人民幣206.9億、酒旅貢獻了人民幣64.8億、單車和團購等新業務貢獻了人民幣82.3億。

比業務增速更亮眼的，是美團的利潤構成，第3季美團在外賣、酒旅等實際業務上賺了人民幣20.5億，但卻透過炒股賺了人民幣58個億。

美團在股票市場上持有最多的公司，就是理想汽車，在7月上市後，理想跟蔚來、小鵬這「三大造車新勢力」股價猛漲。

近幾年在王興的迷你博客網站飯否上，「投資」一詞高頻率出現，統計關鍵字「投資」出現了78次，相比之下「美團」只出現了58次。

除了2020年最受關注的理想汽車以外，6年來，王興帶領美團投資超過60筆，97%領投。

王興曾在飯否裡總結說：「唯有投資，才能讓人均資本存量的提升，才有可能擴張經濟體的生產可能性邊界。」

投資已經成為王興手中的一張王牌，他投資出理想汽車、摩拜單車、水滴、喜茶、貓眼娛樂、老虎證券、swiggy、Go-jek、Opay等10多家估值/市值在獨角獸級別的企業。

早在去年8月，王興本人就參與了理想汽車5.3億美元的C輪融資，其中王興領投3億美元。今年6月美團又投資了5億美元，7月理想上市過程中，美團再次認購了3億美元，王興個人認購3,000萬美元。

前前後後加起來，王興及美團系一共投資了11.6億美元。

7月30日晚，理想汽車在美國那斯達克上市，IPO發行價為每股11.5美元，根據招股書，該公司董事長李想為第一大股東，擁有理想汽車25.1%的股份、72.7%的投票權；IPO前追加投資的王興及美團是第二大股東，持股23.4%，以及8.3%的投票權。

王興曾在飯否上分享的一段故事：「我問紅杉全球老大瓦倫丁，做風險投資總會遇到各種意外之事，你幹了30年，哪件事最讓你驚訝？」瓦倫丁想了一下說：「最讓我驚訝的是，這30年來我投過的公司裡，竟然沒有哪一家是一帆風順成長起來的。」