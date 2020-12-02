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李克強談RCEP 「服貿開放高於現有FTA」

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
中國國務院總理李克強。中新社
中國國務院總理李克強。中新社

區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）已在11月15日簽署，大陸國務院總理李克強表示，RCEP服貿開放將高於現有FTA，大陸將落實投資負面清單承諾，清單之外不得新增外商投資限制。

中國政府網今日報導，李克強1日召開國務院常務會議指出，RCEP完成簽署後，將加快做好RCEP協定生效實施有關工作。

李克強指出，針對協定上路實施後，區域內貨物貿易零關稅產品數量整體上將達90%等，要在關稅減讓、海關程序簡化、原產地規則技術準備、產品標準統一和互認等方面，抓緊拿出實施協定的措施，「對快運、易腐等貨物爭取實現6小時內放行」。

至於服務貿易開放，李克強表示，服貿總體開放承諾顯著高於現有自貿協定水平，並表示，對研發、管理咨詢、製造業相關服務、養老服務、專業設計、建逐等行業服務，作出的新開放承諾，逐一落實。同時，李克強表示，落實投資負面清單承諾，「清單之外不得新增外商投資限制」。

李克強並表示，大陸將在 RCEP兌現首次在自貿協定中作出的知識產權全面保護承諾，將著作權、商標、地理標誌、專利、遺傳資源等全部納入保護範圍。落實電子認證和簽名、在線個人信息保護、網絡安全、跨境電子方式信息傳輸等條款。

李克強 國務院 自貿協定 RCEP

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