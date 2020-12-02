華為首個晶片工廠封頂 總投資79億

根據中建八局官方微博2日公布，隨著最後一方混凝土的澆築完成，由中建八局承建的華為在大陸首個晶片廠房「武漢華為光工廠項目（二期）」，已於日前順利完成主體結構封頂，專案總投資人民幣18億元（新台幣79億元）。

中建八局官網指出，華為光工廠二期項目位於湖北武漢，總建築面積達到了20.89萬平方公尺，整個專案包括了FAB生產廠房、CUB動力站、PMD軟體工廠和其他與此相關的項目。

這是華為在中部最大的研發基地，負責華為內部的光能力中心、智慧終端機研發中心等前沿技術，項目建成後，將作為華為在大陸首個晶片廠房投入生產，助力華為實現從晶片設計、晶片製造到封裝測試的完整產業鏈。

中建八局表示，目前華為武漢光工廠一、二期所有廠房已全部封頂，一期專案正在進行收尾工作。

2019年武漢市國土資源和規劃局，對華為武漢研發生產專案（二期）A地塊-海思光工廠專案規劃設計方案調整進行批前公示。

除了在武漢的項目以外，英國金融時報報導，華為在上海正準備建立一個晶片組工廠，從而規避美國的限制。