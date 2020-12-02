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陸11月乘用車市場日均零售6.2萬輛 年增5%

聯合報 / 記者李仲維／即時報導

據乘用車市場訊息聯席會（乘聯會）微信公眾號2日發布的數據顯示，11月大陸乘用車市場日均零售6.2萬輛，年增5%，月增3%。

乘聯會指出，隨著穩基建投資和促進汽車消費等政策持續顯效，貨車、新能源汽車生產銷售改善，帶動汽車製造業利潤穩定恢復，1至10月利潤增長6.6%，增速比1至9月加快3.6個百分點。

根據測算，10月汽車行業銷售收入增加15%。根據汽車行業1至9月完整財務數據來看，汽車行業收入人民幣5.6兆元，增長0.5%，而成本4.7兆元，增長0.8%，且應收賬款增長較大，總體來看，行業發展仍需穩健。

乘聯會稱，由於目前宏觀經濟環境穩定，疫情因素也僅有個別苗頭，因此對冬季出行的個性化選擇帶動購車的熱情相對較高，目前的市場零售較強，也帶來經銷商的銷售信心穩定，因此經銷商的出貨節奏也加快，形成更良好的月度銷售節奏，導致月初增速改善，月底的衝刺壓力減少。上海推出外牌限行政策，短期內將持續拉動新能源汽車銷量提升，整體市場熱度不減。

公眾號 微信 疫情

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