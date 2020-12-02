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香奈兒在大陸被罰88萬元 涉廣告不實

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
圖為香奈兒上海一處門店。路透
圖為香奈兒上海一處門店。路透

奢侈品牌香奈兒在大陸被開罰，大陸工商資訊系統《天眼查》顯示，香奈兒（中國）貿易有限公司近日新增一條行政處罰信息，因發布虛假廣告，遭上海監管局行政處罰人民幣20萬元（約新台幣88萬元）。

界面新聞報導，公開信息顯示，香奈兒（中國）貿易有限公司，因違反行政處罰第28條第二款第（二）項規定，發布虛假廣告，被上海市靜安區市場監督管理局行政處罰人民幣20萬元，並責令停止發布。

天眼查顯示，這不是該公司第一次被行政處罰。2017年，因生產者、銷售者在產品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好，或以不合格產品冒充合格產品，香奈兒（中國）貿易有限公司被沒收物品；沒收違法所得人民幣41萬4,341元；罰款人民幣130萬元（約新台幣萬元572萬元）；責令停止銷售。

疫情緣故，全球奢侈品虧損壓力大，香奈兒今年兩度在大陸市場漲價以減輕虧損壓力。雖然奢侈品價格一路上調，但大陸市場復甦最快，照常買單。

北京商報報導，在香奈兒中國官網頁上，經典款背包產品在11月已經第二次調漲，與5月漲過的價格相比增加5%。奢侈品專家、要客集團CEO周婷認為，此次調價仍屬品牌正常行為且目標是維持品牌價值。

香奈兒 人民幣 品牌

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