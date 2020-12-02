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大陸稱 今年底前所有貧困人口將全數脫貧

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
今年底前全面「脫貧」是大陸官方設定的施政目標，圖為雲南省鎮雄縣一處扶貧工廠。新華社
今年底前全面「脫貧」是大陸官方設定的施政目標，圖為雲南省鎮雄縣一處扶貧工廠。新華社

大陸國務院扶貧辦副主任歐青平2日表示，上個月，大陸全國剩餘的52個貧困縣陸續宣布摘帽，至此，大陸全國832個國家貧困縣已經全部脫貧摘帽，剩餘的貧困人口正在履行退出程序。預計今年底前，大陸所有貧困人口將全部退出。

中新網報導，歐青平在大陸國新辦2日召開的新聞發布會上指出，大陸脫貧地區和當地民眾十分關注今年扶貧政策走向，擔心扶貧工作會戛然而止，由於部分已脫貧人口政策性收入占比較高、自我發展能力還明顯不足、發展基礎相對薄弱，一旦扶貧政策中斷，這些人很可能「返貧」。同時，部分不符合現行扶貧標準的邊緣人口也存在致貧風險。

歐青平說，為防止返貧、致貧，大陸亟需建立實施防止返貧監測和幫扶機制，事前預防與事後幫扶相結合，及時發現風險、落實幫扶。

大陸國務院扶貧開發領導小組也印發「建立防止返貧監測和幫扶機制的指導意見」（簡稱指導意見），明確防止返貧監測和幫扶工作的各方面要求。監測對象包括建檔的貧困戶中已脫貧但不穩定戶，以及收入略高於建檔貧困戶的邊緣戶。

監測範圍包括人均可支配收入低於大陸扶貧標準1.5倍左右的家庭，以及因病、殘、災及新冠肺炎疫情影響等引發的剛性支出明顯超過上年度收入和收入大幅縮減的家庭。

指導意見提出的幫扶措施則對有勞動能力的監測對象，採取產業幫扶、就業幫扶等，至於對沒有勞動能力的監測對象，則進一步強化綜合性社會保障措施。

歐青平表示，今年以來，大陸各地按照中央要求，普遍建立並全面實施防止返貧監測和幫扶的機制，聚焦這些族群存在的返貧、致貧風險，及時落實幫扶措施，取得了明顯成效。

扶貧 國務院

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