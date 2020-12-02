高通證實 已獲准對華為4G、計算類、Wi-Fi產品供貨

據上海《第一財經》報導，高通總裁安蒙（Cristiano Amon）2日在驍龍技術峰會上表示，高通一直在申請涵蓋公司完整產品組合的供貨許可。目前，已經獲得對華為若干類別產品的供貨許可，包括4G產品、計算類產品、Wi-Fi產品，但尚未獲得5G產品的許可。

安蒙說，「我們只能在獲得許可的業務領域，與華為進行業務往來。顯而易見，高通希望與華為在支持5G的旗艦級產品上展開合作，但目前我們還在等待相應許可的發放，才能開展5G產品合作。」

《財新網》則報導，安蒙還表示，對華為分拆榮耀手機業務感到激動，高通非常熱切地期待能有機會與榮耀展開合作，高通也發起了與榮耀的對話。

高通剛推出最新一代的旗艦級5G手機系統晶片高通驍龍888，包括：小米、OPPO、vivo、魅族等大陸手機廠，預計明年第1季就會推出採用這款晶片的5G手機，但目前公布的名單中尚未出現榮耀。

為恢復美國供應鏈，華為已於11月17日宣布整體出售榮耀業務資產，此後華為不持有新榮耀任何股份，也不參與經營管理與決策。

大陸媒體早前也曾傳出，面對來自美國的封鎖，華為計畫恢復4G手機生產，並已開始積極向供應商訂購4G手機及相關終端產品的零部件，預計最快明年第1季華為4G手機就會重新上市。