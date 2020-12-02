OECD：全球經濟正走出困境 拜疫苗及大陸復甦所賜

經濟合作暨發展組織（OECD）1日表示，儘管許多國家爆發第二波新冠疫情，但全球經濟前景依然正在改善，這主要是由於疫苗研發成功及大陸引領的復甦所致。

路透報導，總部位於巴黎OECD在最新的經濟展望中表示，明年全球經濟將成長4.2%，2022年將放緩至3.7%。

在歐洲和美國爆發第二波疫情後，OECD在9月時預測，今年全球經濟將衰退4.5%，然後在2021年成長5%，但沒有給出2022年的預測。

OECD表示，在大陸強勁復甦的帶領下，到2021年底整體全球生產總值（GDP）將回到疫情前水準。不過，這還是掩蓋了不同國家之間的差異，預計到2022年很多經濟體的產出仍然較危機前水準低5%左右。

大陸將是OECD經濟展望調查的國家中唯一今年實現經濟增長的國家，預計將增長1.8%，與9月的預測一致。而2021年大陸經濟增速將加快至8%，同樣與之前的預期一致，但2022年會放緩至4.9%。