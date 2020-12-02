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控管風險 大陸銀行暫停個人貴金屬投資開戶

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸銀行近期相繼暫停貴金屬個人投資新開戶，而且可能不會再重新開放。法新社
大陸銀行近期相繼暫停貴金屬個人投資新開戶，而且可能不會再重新開放。法新社

大陸銀行近期突然相繼關閉個人貴金屬投資新開戶，《證券時報》旗下新媒體《券商中國》指出，迄今已有包括工農中建交郵等六家國有大行在內的17家銀行，宣布暫停貴金屬新開戶，主要涉及帳戶貴金屬及代理上海黃金交易所的個人貴金屬交易業務兩類。

報導稱，根據這17家銀行公告，幾乎所有銀行都暫停了代理上海黃金交易所個人貴金屬業務，部分銀行同時還暫停了帳戶貴金屬業務。

帳戶貴金屬業務又稱「紙黃金」、「紙白銀」，以追蹤國際貴金屬市場為主，基本採取無槓桿的全額交易模式；而代理上海黃金交易所個人貴金屬業務包括貴金屬現貨和貴金屬期貨等品種的交易，是有槓桿的保證金交易品種。

上海黃金交易所和上海期貨交易所，是大陸僅有的兩家可合法開展貴金屬交易的交易所。一名業內人士透露，現在所有具備資質的銀行都暫停了上述新開戶業務，這種情況十分罕見。

目前各家銀行的說法都是，受國際政治經濟形勢及新冠疫情等影響，貴金屬市場價格波動加劇，為保護投資人利益，採取上述措施。與此同時，已開戶客戶的正常交易不受影響。

對於何以各家銀行會採取如此一致的行動？券商中國引述消息來源稱，大陸銀行近期都接到監管部門對相關業務的窗口指導，可能與個人投資者向監管部門舉報和投訴有關。

據稱，大陸有投資人通過某商業銀行及該行授權的第三方投資平台「金大師」參與上海黃金交易所白銀延期合約的投資出現巨額虧損。事後，該名投資者人一直向監管部門投訴並引起關注。

中國（香港）金融衍生品投資研究院院長王紅英表示，目前大陸傳統商業銀行在金融衍生品中間業務的風控能力仍存在一定缺陷，暫停新開戶是較好的選擇。

對於銀行何時能重啟貴金屬新開戶，多家銀行客服人員表示，具體時間將待後續公告。但王紅英則認為，重啟可能性不大。

他表示，大陸央行近期發布的《商業銀行法（修改建議稿）》中維持銀行分業經營要求。在此背景下，商業銀行要開展紙黃金、紙原油等業務，在法規層面存在超範圍經營的問題。

此外，金融衍生品交易存在「對賭」色彩，即當客戶做多時，銀行做空，反之亦然，這不符合大陸官方當前要求商業銀行，回歸服務實體經濟和企業綜合金融服務的政策導向。

上海 實體經濟 大陸央行

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