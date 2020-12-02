率先實現V型反轉 大陸明年GDP增速可望達8％

「疫後中國」經濟可望領先全球實現V型反轉，大陸學者與機構普遍預期，明年大陸GDP成長率可望跳升至8%左右，創近10年來新高。

據上海《第一財經》報導，大陸全國政協經濟委員會副主任劉世錦11月29日在第18屆中國改革論壇上表示，中國經濟從疫情衝擊中率先恢復，2020年可爭取2%左右的增長。明年來看，正常情況下可以爭取7%~8%或以上的增長率，但這並非重返高增長軌道。

劉世錦說，主要原因在於，今年的基期低，明年經濟快速增長屬恢復性增長。

大陸國家統計局前局長賀鏗11月26日在搜狐財經峰會上也表示，中國經濟會在明年恢復到正常水平，增速將比前年高。他預估，2021年中國經濟增長為8%，原因也是今年的經濟增長基期低。

中國銀行11月30日發布的《2021年度經濟金融展望報告》指出，2021年是中國實施「十四五」規劃的開局之年，大陸官方將持續推動擴大內需、支持創新發展、改善營商環境，加上低基期等因素，經濟增速很可能恢復至正常增長水平以上，預計2021年GDP將增長7.5％左右。

中國宏觀經濟論壇（CMF）11月28日發布報告則稱，2021年由於經濟的持續復甦和基期因素，各類宏觀參數將全面反彈，全年GDP實際增速預可望達到8.1%，並呈現出前高後低、逐季回落的運行態勢。預計2021年第1季將達到11.4%，第4季則會下滑到5.4%左右。