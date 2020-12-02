11月廣州天氣漸涼，但樓市溫度卻在上升。據統計，11月廣州一手樓成交量同比大漲了近七成，二手房市場的成交量數據也重新回到上升通道。

中新社報導，網易房產數據中心12月1日發布的統計數據顯示，11月廣州一手樓網簽成交13339套，同比2019年11月的7849套增加5490套，同比上升69.95%。從成交區域看，外圍五郊區（花都區、從化區、南沙區、番禺區、增城區）依然是成交主力，共計成交8522套，中心六區（越秀區、荔灣區、海珠區、天河區、白雲區、黃埔區）共成交4817套。

其中黃埔區奪得銷量冠軍，共成交2974套。其次是增城區和南沙區，分別為2758套、2472套。成交套數最少的則是越秀區，只成交了52套。

廣州中原研究發展部認為，今年下半年以來廣州新房市場成交走高，離不開新增房源持續、大量穩定供應。據統計，11月廣州新增一手住宅供應162.4萬平方公尺（16135套），環比增加63%，同比升288%。同時，番禺區、黃埔區、南沙區、花都區等採取的人才購房政策，也提升樓市的氣氛。

在經歷連續兩個月的向下調整後，11月廣州市二手住宅市場成交重回上升通道。據廣州市房地產中介協會的統計，11月全市二手住宅網簽宗數為14398套，環比增長34.56%，同比增長64.34%。

這個成交套數僅次於8月，是年內第二高位月。其中，天河區、番禺區、海珠區的熱度最高，三個區均成交了1800套以上。

為何11月份的二手房市場比「金九銀十」還熱？該協會分析指出，十一假期過後，買家擱置的置業需求正在回歸。

同時，9月和10月市場成交接連回落，使得部分業主惜售心態有所鬆動，願意提供更多的議價幅度，一定程度上推動交易達成。