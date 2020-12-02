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小米手機銷量 躍全球第三

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

專業信息技術研究和顧問公司Gartner 1日在上海發布報告稱，今年第三季度，在全球排名前五的智慧手機製造商中，小米以4440萬部的銷售量首次超過蘋果位居第三，蘋果當季的銷售量為4050萬部。

中新社報導，報告統計，今年第三季度，三星以8081.6萬部銷售量、22%的市場占有率列全球智慧手機市場首位。緊隨其後的是華為、小米和蘋果。當季全球售給終端用戶的智慧手機總計3.66億部，相比2019年第三季度下降了5.7%。

報告分析，經濟環境的不確定性以及對下輪疫情的擔憂仍將壓縮人們的非必要支出，而且這一情況將延續至2020年末。5G網絡升級的延遲也令智慧手機廠商捉襟見肘。

Gartner高級研究總監古普塔表示，一些市場已出現復甦的早期跡象，包括一部分成熟的亞太地區和拉丁美洲地區。

疫情 上海

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