滬外牌二手車 成交量飆升

中國大陸二手車在線拍賣平台天天拍車大數據研究院1日發布的「11月二手車在線拍賣數據報告」顯示，11月上海地區的外牌二手車成交量環比飆升67%。外牌二手車的成交量或在之後一段時間內都會處於高位。

中新社報導，滬牌愈發緊俏，不少車主紛紛選擇新能源車。下游買方旺盛的需求正在推動整個新能源二手車市場快速發展。大數據報告顯示，相對於新車而言，新能源二手車，性價比更高，購買門檻也更低，成為不少車主的首選。統計數據顯示，上海買家對於新能源二手車的收購意願上升明顯。據統計，9、10月分時，每位上海買家月均會對27輛新能源車進行出價競拍，而11月的競拍均量上升至33輛。

上海外牌限行新政11月正式實施。當月的滬牌拍賣尤為激烈。據瞭解，11月的參拍人數達186549人，比10月增加64771人，中標率由10月的12.7%，下降近5個百分點，降為11月的7.8%。

11月底，廣州車展落下帷幕，眾車企推出上百款新車，經典車系推陳出新成為關注焦點。大數據報告顯示，本田的思域、飛度和奧德賽包攬了廣州車展新車保值率排行榜前三，奔馳E級和豐田RAV4榮放緊隨其後。從數據結果來看，保有量高且保值率高的經典車系，已被市場廣泛接受。

在11月分類車型成交量方面，大數據報告顯示，寶馬旗下的3系與5系分別獲得中型車與中大型車的成交量冠軍，別克旗下的凱越及GL8分獲緊湊型車及MPV車型的成交量冠軍，小型車和SUV車型的成交量冠軍則是大眾POLO和哈弗H6。