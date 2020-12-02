華龍一號5號機組 核蒸汽沖轉

「華龍一號」福清核電近日再傳喜訊，由東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱「東汽」）製造的5號汽輪機組完成核蒸汽沖轉，各項運行參數正常，系統運行平穩，關鍵指標均優於設計值，實現建成投產的又一重要里程碑，為後續併網商運奠定良好基礎。

核蒸汽沖轉期間，專案現場保駕護航服務領導小組與技術支援團隊成員30餘人，與項目方密切配合，及時解決了沖轉期間遇到的問題，保障了本次沖轉順利完成。

「華龍一號」是大陸完全具備自主產權的三代核電技術。10月21日，福清核電5號機組首次達到臨界狀態，正式帶功率運行。核電站核反應爐臨界，類似常規火電廠鍋爐的點火過程，也如同心臟起搏。臨界後，作為反應堆的「心臟」－堆芯將開始持續「跳動」，反應堆處於帶核平衡運作狀態。機組臨界過程中，全過程平穩有序，系統運行參數正常。

「東汽」位於四川省德陽市。通過「華龍一號」的研製，「德陽造」在關鍵製造技術創新和重大工程裝備建設上，又取得了豐碩成果，積累了豐富經驗，助力大陸核電裝備國產化，形成核電「走出去」的核心競爭力。