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兩岸青年聯手 打造智能用工平台

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
來自台灣的徐韜（右二）和大陸東北青年鮑冠宇2017年8月在北京清華科技園註冊了公司。這個兩岸團隊，正構建一個用工商戶與求職者間的靈活用工平台。（中新社）
來自台灣的徐韜（右二）和大陸東北青年鮑冠宇2017年8月在北京清華科技園註冊了公司。這個兩岸團隊，正構建一個用工商戶與求職者間的靈活用工平台。（中新社）

大陸東北青年鮑冠宇和來自台灣的創業合夥人徐韜，組成兩岸團隊，正構建一個在用工商戶與求職者之間進行智能匹配的靈活用工平台。

中新社報導，四五年前，徐韜還在台灣讀新聞系。有次在課堂上分享一個幫助公益組織和志願者進行匹配的創業項目時，一位大陸交換生提出，這個模式可做成服務企業的商業項目。這位交換生就是鮑冠宇。

徐韜到北京前，兩人只聚過一回但相談甚歡。兩人都想做一份面向未來的事業，且對大陸市場潛力、創業所需付出，認識幾乎一致。2017年往返兩岸數次，徐韜確定項目可行性，當年8月和鮑冠宇在北京清華科技園註册了公司。

2018年，面向大學生群體的靈活用工平台上線了。清華科技園附近就有不少大學，「輕鬆找工作」的特點讓他們一兩個月內就吸引到近萬名學生用戶。

「當時，覺得創業太容易了。然後，就發現我們太單純了。」徐韜笑說，當學校開始期中、期末考，學生就不工作了，大量餐飲商戶打電話投訴。暑假一來，學生用戶直接「消失」。創業團隊只能下線產品、向用戶道歉，修正業務模型。

這期間，團隊10個月發不出工資，每個人的信用卡都刷爆，徐韜也吃了10個月泡麵。徐韜說，雖然一時不確定下一個版本該怎麼改、市場要什麼，但堅信，靈活用工在發達國家已有相當高比例，在大陸也將是趨勢。

當時，團隊成員和餐廳、酒店老闆聊，用最接地氣的方式瞭解他們的需求，跑遍北京商圈。

過程中，徐韜的心路歷程也在變化，「首先領悟到做事業不是靠運氣，不是說大陸有什麼優惠條件，我來試試看能獲得什麼好處。而是一旦要做，就要投入所有精力、時間，才有可能成功」。

2019年下半年，「小包智工」上線了。雖然今年新冠疫情爆發一度讓業務完全停機，但疫情期間，商戶之間「共享員工」模式興起，「讓大家看到靈活用工的市場很有發展潛力。」徐韜說，投資人也因此對這一項目更有信心，項目融資很快到賬。今年7月底「小包智工」重啟，一個多月的營業額就達到200多萬元人民幣。

創業 北京 疫情

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