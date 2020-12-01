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軍公教退撫提繳要納稅 全教總：不公平

奇葩！湖北頒布微笑服務規範 景區工作人員要遵守

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸湖北省對旅遊景區的工作人員頒布微笑服務規範。（圖／取自湖北日報）
大陸湖北省對旅遊景區的工作人員頒布微笑服務規範。（圖／取自湖北日報）

大陸湖北省對旅遊景區的工作人員頒布微笑服務規範。湖北省公布微笑服務地方標準「湖北省旅遊景區微笑服務規範」自即日起正式實施，對全省旅遊景區的工作人員微笑服務要求、常用文明用語等內容提出具體規範和指導要求。

湖北日報報導，規範指出，工作人員微笑時面部表情應包括但不限於以下內容：面部應自然、放鬆，嘴角微微向上翹；應真誠微笑，親切自然，微笑時應牙齒微露。

目光交流應包括但不限於以下內容：在問詢、答覆過程中需有目光交流，正視遊客的眼睛或臉部T字部位，傳遞出對遊客的尊重和友善；目光應和善、真誠、有神；神情專注，平視遊客，不可長時間盯視遊客。

工作人員語音、語調應包括但不限於以下內容：應使用普通話，親切自然；語調高低有序，語速快慢適中；用基本文明用語。

牙齒

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