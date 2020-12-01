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習近平：要全面加強知識產權保護工作
中共中央總書記習近平在主持政治局第廿五次集體學習時強調，知識產權保護工作關係國家治理體系和治理能力現代化，要全面加強知識產權保護工作，激發創新活力，推動構建新發展格局。
新華社報導，中共中央政治局11月30日下午就加強知識產權保護工作舉行第二十五次集體學習。習近平在主持學習時指出，創新是引領發展的第一動力，保護知識產權就是保護創新。當前，大陸正從知識產權引進大國向知識產權創造大國轉變，知識產權工作正在從追求數量向提高品質轉變。
習近平提出六點加強保護知識產權的要求，包括：要加強知識產權保護工作頂層設計。要提高知識產權保護工作法治化水準。要強化知識產權全鏈條保護。要深化知識產權保護工作體制機制改革。要統籌推進知識產權領域國際合作和競爭。要維護知識產權領域國家安全。
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