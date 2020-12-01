京東創辦人劉強東持續卸任 今年卸任公司職務達230個

自去年下半年以來，密集卸任京東及各類關聯公司職務的京東創辦人劉強東，今年仍延續卸任的步伐。數據顯示，今年以來，劉強東已累計卸任228家公司的230個職務。

中新網報導，企查查數據顯示，這230個職務中，今年3、4月分別卸任38個、44個職務，達到單月卸任數據的最高峰。之後幾個月數據有所下降，最近的一次小高峰出現在10月分，當月共卸任17個。

從230個職務的具體類型來看，大多數為京東生態在大陸全國各地方的物流與供應鏈企業，職務多為總經理、經理，而職務為法定代表人的公司共有4家，其中包括了北京京東三佰陸拾度電子商務有限公司與京東數字科技控股股份有限公司。

劉強東今年卸任公司職務累計230個，多涉及物流供應鏈企業。