快訊

52台空頻後，公廣新聞台能否重拾台灣新聞信任度？

勤指主任山區尋獲無生命跡象 國道警不捨：再2年就退休了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

京東創辦人劉強東持續卸任 今年卸任公司職務達230個

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
京東創辦人劉強東，今年仍延續卸任的步伐。（圖／取自新京報）
京東創辦人劉強東，今年仍延續卸任的步伐。（圖／取自新京報）

自去年下半年以來，密集卸任京東及各類關聯公司職務的京東創辦人劉強東，今年仍延續卸任的步伐。數據顯示，今年以來，劉強東已累計卸任228家公司的230個職務。

中新網報導，企查查數據顯示，這230個職務中，今年3、4月分別卸任38個、44個職務，達到單月卸任數據的最高峰。之後幾個月數據有所下降，最近的一次小高峰出現在10月分，當月共卸任17個。

從230個職務的具體類型來看，大多數為京東生態在大陸全國各地方的物流與供應鏈企業，職務多為總經理、經理，而職務為法定代表人的公司共有4家，其中包括了北京京東三佰陸拾度電子商務有限公司與京東數字科技控股股份有限公司。

劉強東今年卸任公司職務累計230個，多涉及物流供應鏈企業。

劉強東 北京

延伸閱讀

歡度27歲生日 奶茶妹妹依舊少女感十足

2020雙十一盤點：成交創新高、直播帶貨成主流、定金不退吐槽多？

中國人愛炫富？早慘變負債國 5.6億人根本沒存款

京東Q3收入、淨利潤回落 但增長逾1億名用戶大爆發

相關新聞

全員核酸陰性 SK海力士重慶廠今復工

南韓記憶體大廠SK海力士傳出韓籍員工赴大陸重慶廠區返韓後，被確診為無症狀感染者，隨後工廠暫時停產。截至11月30日，與該...

疫情後復甦快 中國A股市值飆升至337兆

中國經濟率先自疫情後復甦，製造業回溫、內需帶動經濟成長，吸引國際熱錢湧入中國市場，中國股市市值在世界第二的位置持續增加，...

大手筆投放後 人行今再操作人民幣200億元逆回購

中國人民銀行1日公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，人行1日以利率招標方式進行人民幣200億元7天期逆回購操作，由於有...

今起京滬地鐵搭車 二維碼實現互聯互通

大陸人口規模最大兩座城市北京和上海，1日起地鐵二維碼實現互通，北京地鐵的官方APP是億通行，上海地鐵的官方APP是Met...

習近平：要全面加強知識產權保護工作

中共中央總書記習近平在主持政治局第廿五次集體學習時強調，知識產權保護工作關係國家治理體系和治理能力現代化，要全面加強知識...

離了婚就別再藕斷絲連，華為分割榮耀的三大好處

中國大陸手機大廠華為面對日漸下滑的手機市占率，日前宣布出售旗下子品牌榮耀，期透過與榮耀切割，讓新榮耀繼續保有手機市占版圖。華為此招一出，到底能否如願，而原本坐看華為市占大餅，想要坐收漁翁之利的其他手機品牌，是否因此如意算盤白打，引起話題。

【Reuters】疫情下大陸家電、汽車產量爆衝 金屬製造商訂單大增

在疫情封鎖的世界，電冰箱、烤麵包機、以及微波爐等家庭用品銷售熱絡，帶動中國大陸龐大的製造業引擎恢復運轉，鋼鐵、銅鋁等關鍵原物料需求也因此大獲提振。

京東創辦人劉強東持續卸任 今年卸任公司職務達230個

自去年下半年以來，密集卸任京東及各類關聯公司職務的京東創辦人劉強東，今年仍延續卸任的步伐。數據顯示，今年以來，劉強東已累...

影／為喝一杯奶茶？武漢店開幕排隊逾8小時

為了喝一口奶茶，你願意等多久？武漢一家奶茶品牌飲品店1日開幕，排隊人龍已繞兩個路口，「需排8小時以上才能喝到奶茶」店員說...

美制裁中國電子進出口公司 陸外交部：將採必要措施

美國宣布制裁中國電子進出口有限公司，大陸外交部周二回應稱，中方敦促美國遵守國際法和國際關係基本準則，以實際行動糾正錯誤，...

馬化騰：2020黑天鵝滿天飛 一場大洗牌將開始

2020年進入尾聲，騰訊董事長馬化騰為公司年度特刊「三觀」撰寫前言，在這個黑天鵝滿天飛的時代，更應該目光向內。他相信又一...

特斯拉需求強 外媒：LG化學大陸電池廠產能將倍增

美國電動車大廠特斯拉成長動能強，路透引述消息人士1日稱，韓國LG化學在大陸為特斯拉代工的電池產能明年將增逾一倍，以配合特...

熱門新聞

驚悚畫面曝光！男子被熱氣球帶至高空 無力抓繩墜地慘死

東南衛視續在台製播政論節目 陸委會將瞭解

太驚豔！新疆美女副縣長紅衣策馬雪地推銷旅遊

郎世寧設計！英法聯軍遭劫...「馬首銅像」結束百年流離回歸北京圓明園

陸女大生寫賣淫日記內容露骨 傳染性病致同校男生衝醫院驗血

12秒被格鬥狂人KO！ 太極高手稱輸在「墊子軟、太陽刺眼」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。