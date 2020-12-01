大陸外管局警告：僅二成大陸企業做到規避滙率風險

大陸國家外滙管理局副局長王春英在雜誌撰文，指據外管局調查，目前中國大陸企業避險保值意識極待加強，部分企業的資產負債管理存在過度順周期問題；僅20%的企業能夠嚴格遵照財務紀律，主動、及時規避滙率風險，而相當一部分企業習慣在滙率波動加劇時，才重視滙率風險管理。

據香港信報財經網，大陸外管局對2400家企業的調查結果顯示，大多數企業滙率風險敞口對沖比例較低，甚至有企業不進行任何金融避險。一些大型外資企業有100萬美元以上的敞口，就會制定滙率風險管理策略，而部分大陸企業持有逾億美元的風險，仍缺乏滙率風險管理意識。

王春英的文章指出，一些企業甚至利用外滙衍生產品謀取收益或從事套利，偏離主業。滙率風險管理不到位導致「滙率浮動恐懼症」，部分企業的資產負債管理存在過度順周期問題，亦有部分企業在人民幣升值期間，通過增加外幣債務(包括向境內銀行借用外滙貸款)和加槓桿等方式，「資產本幣化、負債外幣化」賺取人民幣升值收益。

大陸外管局認為，微觀上，盲目增大外滙風險敞口在滙率波動時將面臨風險。宏觀而言，市場主體一致性行為將加速滙率單邊走勢，引發外滙供求矛盾及外滙市場無序調整。

外管局建議企業聚焦主業，財務管理應堅持滙率風險中性原則，不要將過多精力用於判斷或投機滙率走勢，避免背離主業或將衍生產品交易變異為投機套利，承受不必要的風險。