快訊

52台空頻後，公廣新聞台能否重拾台灣新聞信任度？

勤指主任山區尋獲無生命跡象 國道警不捨：再2年就退休了

大陸外管局警告：僅二成大陸企業做到規避滙率風險

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
大陸外管局表示，中國大陸企業避險保值意識極待加強。(中新社資料圖片)
大陸外管局表示，中國大陸企業避險保值意識極待加強。(中新社資料圖片)

大陸國家外滙管理局副局長王春英在雜誌撰文，指據外管局調查，目前中國大陸企業避險保值意識極待加強，部分企業的資產負債管理存在過度順周期問題；僅20%的企業能夠嚴格遵照財務紀律，主動、及時規避滙率風險，而相當一部分企業習慣在滙率波動加劇時，才重視滙率風險管理。

香港信報財經網，大陸外管局對2400家企業的調查結果顯示，大多數企業滙率風險敞口對沖比例較低，甚至有企業不進行任何金融避險。一些大型外資企業有100萬美元以上的敞口，就會制定滙率風險管理策略，而部分大陸企業持有逾億美元的風險，仍缺乏滙率風險管理意識。

王春英的文章指出，一些企業甚至利用外滙衍生產品謀取收益或從事套利，偏離主業。滙率風險管理不到位導致「滙率浮動恐懼症」，部分企業的資產負債管理存在過度順周期問題，亦有部分企業在人民幣升值期間，通過增加外幣債務(包括向境內銀行借用外滙貸款)和加槓桿等方式，「資產本幣化、負債外幣化」賺取人民幣升值收益。

大陸外管局認為，微觀上，盲目增大外滙風險敞口在滙率波動時將面臨風險。宏觀而言，市場主體一致性行為將加速滙率單邊走勢，引發外滙供求矛盾及外滙市場無序調整。

外管局建議企業聚焦主業，財務管理應堅持滙率風險中性原則，不要將過多精力用於判斷或投機滙率走勢，避免背離主業或將衍生產品交易變異為投機套利，承受不必要的風險。

人民幣 香港

延伸閱讀

特斯拉需求強 外媒：LG化學大陸電池廠產能將倍增

我在兩岸都有財產，未來孩子怎麼繼承？

滙豐：大陸已超越美國 躍亞太企業最大海外市場

孟晚舟被拘2年 陸駐加大使電話慰問：公道自在人心

相關新聞

全員核酸陰性 SK海力士重慶廠今復工

南韓記憶體大廠SK海力士傳出韓籍員工赴大陸重慶廠區返韓後，被確診為無症狀感染者，隨後工廠暫時停產。截至11月30日，與該...

疫情後復甦快 中國A股市值飆升至337兆

中國經濟率先自疫情後復甦，製造業回溫、內需帶動經濟成長，吸引國際熱錢湧入中國市場，中國股市市值在世界第二的位置持續增加，...

大手筆投放後 人行今再操作人民幣200億元逆回購

中國人民銀行1日公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，人行1日以利率招標方式進行人民幣200億元7天期逆回購操作，由於有...

今起京滬地鐵搭車 二維碼實現互聯互通

大陸人口規模最大兩座城市北京和上海，1日起地鐵二維碼實現互通，北京地鐵的官方APP是億通行，上海地鐵的官方APP是Met...

習近平：要全面加強知識產權保護工作

中共中央總書記習近平在主持政治局第廿五次集體學習時強調，知識產權保護工作關係國家治理體系和治理能力現代化，要全面加強知識...

離了婚就別再藕斷絲連，華為分割榮耀的三大好處

中國大陸手機大廠華為面對日漸下滑的手機市占率，日前宣布出售旗下子品牌榮耀，期透過與榮耀切割，讓新榮耀繼續保有手機市占版圖。華為此招一出，到底能否如願，而原本坐看華為市占大餅，想要坐收漁翁之利的其他手機品牌，是否因此如意算盤白打，引起話題。

【Reuters】疫情下大陸家電、汽車產量爆衝 金屬製造商訂單大增

在疫情封鎖的世界，電冰箱、烤麵包機、以及微波爐等家庭用品銷售熱絡，帶動中國大陸龐大的製造業引擎恢復運轉，鋼鐵、銅鋁等關鍵原物料需求也因此大獲提振。

京東創辦人劉強東持續卸任 今年卸任公司職務達230個

自去年下半年以來，密集卸任京東及各類關聯公司職務的京東創辦人劉強東，今年仍延續卸任的步伐。數據顯示，今年以來，劉強東已累...

影／為喝一杯奶茶？武漢店開幕排隊逾8小時

為了喝一口奶茶，你願意等多久？武漢一家奶茶品牌飲品店1日開幕，排隊人龍已繞兩個路口，「需排8小時以上才能喝到奶茶」店員說...

美制裁中國電子進出口公司 陸外交部：將採必要措施

美國宣布制裁中國電子進出口有限公司，大陸外交部周二回應稱，中方敦促美國遵守國際法和國際關係基本準則，以實際行動糾正錯誤，...

馬化騰：2020黑天鵝滿天飛 一場大洗牌將開始

2020年進入尾聲，騰訊董事長馬化騰為公司年度特刊「三觀」撰寫前言，在這個黑天鵝滿天飛的時代，更應該目光向內。他相信又一...

特斯拉需求強 外媒：LG化學大陸電池廠產能將倍增

美國電動車大廠特斯拉成長動能強，路透引述消息人士1日稱，韓國LG化學在大陸為特斯拉代工的電池產能明年將增逾一倍，以配合特...

熱門新聞

驚悚畫面曝光！男子被熱氣球帶至高空 無力抓繩墜地慘死

東南衛視續在台製播政論節目 陸委會將瞭解

太驚豔！新疆美女副縣長紅衣策馬雪地推銷旅遊

郎世寧設計！英法聯軍遭劫...「馬首銅像」結束百年流離回歸北京圓明園

陸女大生寫賣淫日記內容露骨 傳染性病致同校男生衝醫院驗血

12秒被格鬥狂人KO！ 太極高手稱輸在「墊子軟、太陽刺眼」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。