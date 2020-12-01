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馬化騰：2020黑天鵝滿天飛 一場大洗牌將開始

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
騰訊公司董事長馬化騰。百度圖庫
騰訊公司董事長馬化騰。百度圖庫

2020年進入尾聲，騰訊董事長馬化騰為公司年度特刊「三觀」撰寫前言，在這個黑天鵝滿天飛的時代，更應該目光向內。他相信又一場大洗牌即將開始，就像移動互聯網轉型一樣，上不了船的人將逐漸落伍。

澎湃新聞報導，「三觀」指的是觀世界、觀價值、觀人生。該特刊以一年為單位，記錄騰訊的成長和主要變化。馬化騰寫道，在互聯網這個快速迭代的行業，企業的發展只有進行時，沒有完成時。

面對環境變化更迭，馬化騰鼓勵，在這個黑天鵝滿天飛的時代，更應該目光向內，把自己當成用戶是一個很好的方法。真正重要的需求是有共性的。

「隨著VR等新技術、新的硬體和軟體在各種不同場景的推動，相信又一場大洗牌即將開始。就像移動互聯網轉型一樣，上不了船的人將逐漸落伍。」馬化騰說。

2020年初疫情暴發，隨後在全球蔓延，中美關係不斷惡化，8月微信在美國被捲入爭端，各種不確定性前所未有。行業格局也發生很大變化，新的獨角獸，從幾十億、幾百億到幾千億美元的公司迅速成長起來。

馬化騰表示，22年前，騰訊公司在賽格園區辦公室起步時，一無所有，甚至連伺服器都買不起。但騰訊不服輸，一路從即時通信拓展到內容服務更多領域，從PC時代走到移動互聯網時代，這兩年又深耕產業互聯網，不斷打開新戰場。

今年是騰訊成立22周年，也是深圳經濟特區建立40周年。馬化騰稱，站在這個節點，能夠更真切地感受到與這座城市、與大陸國家命運的同頻共振。因為疫情的特殊經歷，讓公司認識到連接的價值，一切的技術最終都要服務於人。

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