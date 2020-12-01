快訊

國道警察勤務中心主任失聯 石碇山區溪床尋獲無生命跡象

不修了！造價360億軍艦失火 美國決定銷毀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

特斯拉需求強 外媒：LG化學大陸電池廠產能將倍增

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
美國電動車大廠特斯拉。美聯社
美國電動車大廠特斯拉。美聯社

美國電動車大廠特斯拉成長動能強，路透引述消息人士1日稱，韓國LG化學在大陸為特斯拉代工的電池產能明年將增逾一倍，以配合特斯拉在大陸這全球最大汽車市場的成長。

消息指出，LG化學將把在大陸及韓國增加的產出，輸送至特斯拉在德國及美國的工廠，顯示出LG化學在這個全球電動車領導品牌供應鏈中扮演的角色日益吃重；特斯拉上海廠生產的Model 3所用電池是由LG化學供應。

目前特斯拉努力確保電池供應，以備全球積極擴充產能計畫。各國政府鼓勵電動車產業發展以減少汙染，特斯拉正是看準由此帶動的需求大增。

特斯拉是LG化學的主要客戶。知情人士說，LG化學今年已在韓國增加生產線，主要是為了滿足特斯拉美國工廠的需求。另外，特斯拉已要求向美國工廠供貨的日本Panasonic也向上海工廠供貨。

「特斯拉根本沒有足夠的電池」消息人士說，因此LG化學要將大陸工廠的產量增加一倍以上。隨著特斯拉增長，將推助LG化學、Panasonic和大陸供應商寧德時代業績水漲船高。

特斯拉 韓國 上海

延伸閱讀

乙盛 營運拚Q4維持高檔

特斯拉市值 超車波克夏

逾1.37兆搶著進場！特斯拉今年股價飆漲586％ 這5檔ETF、9檔基金受惠

電動車之王特斯拉

相關新聞

全員核酸陰性 SK海力士重慶廠今復工

南韓記憶體大廠SK海力士傳出韓籍員工赴大陸重慶廠區返韓後，被確診為無症狀感染者，隨後工廠暫時停產。截至11月30日，與該...

疫情後復甦快 中國A股市值飆升至337兆

中國經濟率先自疫情後復甦，製造業回溫、內需帶動經濟成長，吸引國際熱錢湧入中國市場，中國股市市值在世界第二的位置持續增加，...

大手筆投放後 人行今再操作人民幣200億元逆回購

中國人民銀行1日公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，人行1日以利率招標方式進行人民幣200億元7天期逆回購操作，由於有...

特斯拉需求強 外媒：LG化學大陸電池廠產能將倍增

美國電動車大廠特斯拉成長動能強，路透引述消息人士1日稱，韓國LG化學在大陸為特斯拉代工的電池產能明年將增逾一倍，以配合特...

中共福建、海南省委書記換人

大陸再宣布一批地方大員調整，據新華社報導，中共中央決定：尹力任福建省委委員、常委、書記，于偉國不再擔任福建省委書記、常委...

日經：紫光集團缺錢 旗下NAND、DRAM項目延遲

大陸半導體「國家隊」紫光集團深陷債務危機，傳出缺乏資金、人才等資源來推動自家兩大投資項目，成都NAND工廠和重慶DRAM...

路透：川普準備擴大制裁 中芯、中海油等4中企將列美國黑名單

距離美國當選總統白登就任僅數周之際，路透報導，川普政府準備將中國晶圓代工龍頭中芯國際（SMIC）和大型國有石油公司中海油...

中國出口管制法上路 重擊美國稀土軟肋

中國「出口管制法」1日起正式施行。這是出口管制領域第一部專門法律，外界視為，這是為了應對美國的制裁，特別的是，對稀土出口...

保就業結束 永安旅遊領416萬美元 裁員2成120人

新冠肺炎疫情持續近一年，旅遊業界受當其衝，進入冰河時期。香港01報導，永繼本地旅行社新華旅遊於10月底，要求全體員工12...

中國長租公寓平台頻爆雷 專家籲官方重拳整治

中國長租公寓平台「蛋殼公寓」近日資金斷鍊後，以年輕人為主的租客求助無門。專家說，3年來已有逾百家長租公寓出事，官方應大力...

深圳再現炒房熱 官方將查違規代購打擊投機

中國深圳最近再現炒房熱潮，疑似有人用人頭搶豪宅，深圳官方因此稱堅決打擊投機行為。中國銀保監會主席郭樹清日前則撰文指出，房...

疫情打擊經濟民生 港再現小規模裁員潮

新冠肺炎疫情嚴重打擊香港的經濟民生，本地近日又出現小規模裁員潮，繼永安旅行社裁員120人後，今天又傳出有線電視新聞部裁減...

熱門新聞

驚悚畫面曝光！男子被熱氣球帶至高空 無力抓繩墜地慘死

陸外交部：台灣3422億買美國二手武器 被當「提款機」

東南衛視續在台製播政論節目 陸委會將瞭解

太驚豔！新疆美女副縣長紅衣策馬雪地推銷旅遊

陸女大生寫賣淫日記內容露骨 傳染性病致同校男生衝醫院驗血

郎世寧設計！英法聯軍遭劫...「馬首銅像」結束百年流離回歸北京圓明園

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。