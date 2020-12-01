特斯拉需求強 外媒：LG化學大陸電池廠產能將倍增

美國電動車大廠特斯拉成長動能強，路透引述消息人士1日稱，韓國LG化學在大陸為特斯拉代工的電池產能明年將增逾一倍，以配合特斯拉在大陸這全球最大汽車市場的成長。

消息指出，LG化學將把在大陸及韓國增加的產出，輸送至特斯拉在德國及美國的工廠，顯示出LG化學在這個全球電動車領導品牌供應鏈中扮演的角色日益吃重；特斯拉上海廠生產的Model 3所用電池是由LG化學供應。

目前特斯拉努力確保電池供應，以備全球積極擴充產能計畫。各國政府鼓勵電動車產業發展以減少汙染，特斯拉正是看準由此帶動的需求大增。

特斯拉是LG化學的主要客戶。知情人士說，LG化學今年已在韓國增加生產線，主要是為了滿足特斯拉美國工廠的需求。另外，特斯拉已要求向美國工廠供貨的日本Panasonic也向上海工廠供貨。

「特斯拉根本沒有足夠的電池」消息人士說，因此LG化學要將大陸工廠的產量增加一倍以上。隨著特斯拉增長，將推助LG化學、Panasonic和大陸供應商寧德時代業績水漲船高。