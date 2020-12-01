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全員核酸陰性 SK海力士重慶廠今復工

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
在落實疫情防控措施前提下，SK海力士重慶廠於1日恢復生產。路透
在落實疫情防控措施前提下，SK海力士重慶廠於1日恢復生產。路透

南韓記憶體大廠SK海力士傳出韓籍員工赴大陸重慶廠區返韓後，被確診為無症狀感染者，隨後工廠暫時停產。截至11月30日，與該員工接觸者經過核酸檢測全部陰性。在落實疫情防控措施前提下，SK海力士重慶廠於1日恢復生產。

澎湃新聞報導，11月28日，西永微電園SK海力士半導體（重慶）公司一名韓國籍員工在韓國檢出新冠病毒核酸陽性，在韓國初步判斷為無症狀感染者。11月30日，接企業通報，該員工在韓國第二次檢測結果為陰性。

截至11月30日23時，共追蹤到與該員工密切接觸者55人，核酸檢測全部陰性，血清抗體檢測全部陰性；密切接觸者的密切接觸者144人，核酸檢測全部陰性；一般接觸人員8213人，核酸檢測全部陰性。

對SK海力士半導體（重慶）公司、重慶富力假日酒店進行物品、環境採樣674份，核酸檢測全部陰性。在落實疫情防控措施前提下，企業復工復產，飯店恢復營業。

重慶日報報導， 2017年SK海力士重慶工廠晶片產量約7.9億顆，2018年SK海力士已啟動重慶項目二期工程。2019年投產後，該公司晶片年產量將達12億顆，占SK海力士閃存產品40%以上。

SK海力士半導體（重慶）限公司位於重慶西永綜合保稅區B區，占地28萬平方公尺，註冊資本達4億美元。目前主要生產適用於移動終端的閃存產品NAND Flash，產品主要應用於智慧手機、平板電腦、USB等移動終端設備。

韓國 半導體 疫情

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韓籍員工境外檢測陽性 重慶海力士半導體停工

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