全員核酸陰性 SK海力士重慶廠今復工

繼華為後，大陸最大晶片製造商中芯國際(SMIC)也將被美國列入制裁的企業黑名單，淪為下一個經貿狙擊的目標。路透報導，中芯將被列入「與中國軍方有聯繫」的企業名單，大家推測可能是因為中芯承接北斗晶片的製造，而北斗定位可用於軍用，美國商務部限制美國出口商與其進行交易，包括出口、再出口甚至國內轉讓。

2020-12-01 11:35