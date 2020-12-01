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12秒被格鬥狂人KO！ 太極高手稱輸在「墊子軟、太陽刺眼」

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸「格鬥狂人」徐曉冬（右）日前以12秒擊敗武氏太極第六代傳人陳勇（左）。徐曉冬個人YouTube截圖
大陸「格鬥狂人」徐曉冬（右）日前以12秒擊敗武氏太極第六代傳人陳勇（左）。徐曉冬個人YouTube截圖

大陸「格鬥狂人」徐曉冬日前以12秒擊敗武氏太極第六代傳人陳勇。事隔兩天，陳勇反思輸在兩點：一是墊子軟，二是陽光剌眼。

陳勇透過微信公眾號「武林豪俠傳」發文稱，經過兩天反思，找到敗北主因：一是擂台的墊子是軟的問題，輸在自己的擂台上。二是因為在戶外打，光線有些刺眼睛的問題。他自稱一年多沒在自己的擂台上訓練，而是從事「硬地訓練」，導致使不上力、信心大減。

「自己的擂台害了我，真是個笑話，天意弄人」他找出失敗主因，感到相當開心，認為「輸了沒關係，找到了問題所在，避免犯同樣的錯誤」。同時也想把這個失敗的經驗分享給各界，也感謝徐曉冬提供的經歷，自我勉勵「作為一個武者，勇於嘗試很重要！加油！」

徐曉冬對此在YouTube回覆，「向陳勇老師致敬，很抱歉沒有在硬地上切磋，也抱歉沒注意當天太陽光照射的問題，我下次注意」。

不少大陸網友留言嘲諷陳勇「沒打夠？還想再打」、「年輕人沒武德，利用太陽」、「學太極的很會四兩撥千斤」。

徐曉冬在個人YouTube頻道發布上周六（28日）在深圳比武當日影片，徐一腳踢向陳的胸前，後者成功用肘護住要害。徐即時補上一腳低掃，趁陳下盤不穩時，左拳正中他的臉。陳隨即失去重心，退向鐵籠邊緣。

整個過程約12秒，按照MMA規則，徐完全無必要停手，大可上前施展抱摔，讓對手陷入劣勢。但裁判搶先一步喊停比武，陳勇休息約一分鐘後，似乎未能恢復狀態，最後決定認輸。

徐曉冬 公眾號 微信

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