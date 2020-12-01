大手筆投放後 人行今再操作人民幣200億元逆回購

中國人民銀行1日公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，人行1日以利率招標方式進行人民幣200億元7天期逆回購操作，由於有700億元逆回購到期，因此淨回籠500億元。

據Wind數據，本周人行在公開市場共有人民幣4,300億元逆回購到期，周一到周五到期規模分別為400億、700億、1,200億、800億和1,200億元。

值得注意的是，11月30日人行祭出大動作，不僅操作規模創出年內新高，而且打破一個月一次的常態操作。進行人民幣2,000億元中期借貸便利(MLF)操作和1,500億元逆回購操作。Wind顯示，11月30日有400億逆回購到期，意味人行當日淨投放流動性3,100億元。

光大固收首席分析師張旭認為，從操作時間上看，如果於12月15日一次性大量操作MLF，那麼既無法覆蓋12月初的公開市場操作(OMO)、MLF到期，也容易和12月中下旬的財政集中投放撞車，所以11月30日先操作一次是非常有必要的。

中信證券首席固收分析師明明表示，這次新做MLF一方面為維護月底流動性平穩；另一方面，12月7日將有人民幣3,000億元MLF到期，同時12月7日也是銀行繳準日，因此此次新做MLF或也有提前緩解12月7日資金面趨緊的考慮，減少MLF到期與銀行繳準日重疊對市場造成的衝擊。

對於未來貨幣政策的走勢，明明分析，這次月底進行MLF操作，打破今年以來的操作慣例，MLF再次作為基礎貨幣投放工具被使用。後續貨幣政策大幅度的降準降息的操作會更為謹慎，基礎貨幣投放將更多由逆回購和MLF操作承擔，後續MLF的不定期操作也將逐步回歸。

江海證券稱，目前看不管是降息還是降準，空間都不大。本輪疫情對經濟的長期影響還客觀存在，未來經濟還難言過熱，也就不存在貨幣政策要收緊來應對經濟過熱的可能性。