聽新聞
test
0:00 / 0:00
11月財新大陸製造業PMI 54.9 創10年新高
財新網1日公布，11月財新大陸製造業採購經理人指數（PMI）為54.9，高於10月1.3個百分點，為2010年12月以來最高值。顯示疫情後大陸經濟持續恢復，且海外需求保持擴張態勢。
此走勢與統計局製造業PMI一致。大陸國家統計局公布的11月製造業PMI為52.1，較10月回升0.7個百分點，升至2017年10月以來最高。
財新智庫高級經濟學家王喆表示，11月製造業總體復甦節奏繼續加快，供給、需求兩側同步趨好，就業明顯改善，海外需求繼續保持擴張態勢。面對旺盛的市場需求，製造業企業主動補庫存，對未來一年經濟前景較為樂觀，企業家信心指數維持高位。
從趨勢上看，王喆預計，後疫情時代經濟的恢復還將持續數月。內外部環境諸多不確定因素仍然存在，疫情期間推出的相關寬鬆政策的逐步退出還需更加穩妥的設計。
經濟正常化節奏加快，製造業供給、需求復甦同步加速，生產指數和新訂單指數雙為十年來最高值。企業普遍反映，產量增長的原因是新訂單增加，以及年初因疫情造成的影響獲得修復。
外需方面，雖然新出口訂單改善幅度略遜於內需，但連續四個月保持擴張，且較10月加速。主因為海外生產受限於尚不明朗的疫情形勢，大陸境內企業出口訂單增加。
供需強勁增長正逐步推動就業市場，就業指數連續三個月位於擴張區間。就業擴張力度雖不及供求，但11月就業指數仍為2011年6月以來最高值。越來越多的受訪企業開始增加用工，以應對強勁的市場需求。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言