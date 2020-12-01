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11月財新大陸製造業PMI 54.9 創10年新高

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
11月財新大陸製造業採購經理人指數（PMI）為54.9，高於10月1.3個百分點，為2010年12月以來最高值。圖／取自財新網
11月財新大陸製造業採購經理人指數（PMI）為54.9，高於10月1.3個百分點，為2010年12月以來最高值。圖／取自財新網

財新網1日公布，11月財新大陸製造業採購經理人指數（PMI）為54.9，高於10月1.3個百分點，為2010年12月以來最高值。顯示疫情後大陸經濟持續恢復，且海外需求保持擴張態勢。

此走勢與統計局製造業PMI一致。大陸國家統計局公布的11月製造業PMI為52.1，較10月回升0.7個百分點，升至2017年10月以來最高。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，11月製造業總體復甦節奏繼續加快，供給、需求兩側同步趨好，就業明顯改善，海外需求繼續保持擴張態勢。面對旺盛的市場需求，製造業企業主動補庫存，對未來一年經濟前景較為樂觀，企業家信心指數維持高位。

從趨勢上看，王喆預計，後疫情時代經濟的恢復還將持續數月。內外部環境諸多不確定因素仍然存在，疫情期間推出的相關寬鬆政策的逐步退出還需更加穩妥的設計。

經濟正常化節奏加快，製造業供給、需求復甦同步加速，生產指數和新訂單指數雙為十年來最高值。企業普遍反映，產量增長的原因是新訂單增加，以及年初因疫情造成的影響獲得修復。

外需方面，雖然新出口訂單改善幅度略遜於內需，但連續四個月保持擴張，且較10月加速。主因為海外生產受限於尚不明朗的疫情形勢，大陸境內企業出口訂單增加。

供需強勁增長正逐步推動就業市場，就業指數連續三個月位於擴張區間。就業擴張力度雖不及供求，但11月就業指數仍為2011年6月以來最高值。越來越多的受訪企業開始增加用工，以應對強勁的市場需求。

疫情 PMI

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