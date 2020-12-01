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大陸昨新增確診12例 其中本土4例均在內蒙古

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸昨新增確診12例，其中本土4例均在內蒙古。（澎湃新聞）
大陸昨新增確診12例，其中本土4例均在內蒙古。（澎湃新聞）

據大陸官方發布，大陸昨日新增確診病例12例，其中境外移入病例8例（上海2例，福建2例，四川2例，北京1例，陝西1例），本土病例4例（均在內蒙古）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

當日大陸新增治癒出院病例12例，解除醫學觀察的密切接觸者305人，重症病例較前一日增加1例。

大陸境外移入現有確診病例245例（其中重症病例3例），現有疑似病例4例。累計確診病例3866例，累計治癒出院病例3621例，無死亡病例。

截至11月30日24時，大陸現有確診病例277例（其中重症病例8例），累計治癒出院病例81631例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例86542例，現有疑似病例6例。累計追蹤到密切接觸者880179人，尚在醫學觀察的密切接觸者7147人。

此外，大陸新增無症狀感染者5例（境外移入4例）；當日轉為確診病例5例（境外移入2例）；當日解除醫學觀察17例（均為境外移入）；尚在醫學觀察無症狀感染者264例（境外移入259例）。

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