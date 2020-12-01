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大陸促進世界經濟貢獻率 未來5-10年保持25-30%
中國經濟體制改革研究會副會長遲福林29日表示，預計未來5-10年，中國對世界經濟增長貢獻率仍有望保持在25%-30%左右。
中新社報導，由中國經濟體制改革研究會主辦的「第十八屆中國改革論壇」29日在北京舉行，遲福林在會上表示，中國大陸龐大內需市場的釋放將給全球經濟再平衡起到重要作用。
遲福林表示，2006年以來，中國大陸對世界經濟增長的貢獻率連續14年全球排名第一，2019年超過30%。展望未來，中國大陸超大規模內需市場潛力的釋放，將為中國大陸走向高質量發展提供更大空間，也將為經濟全球化注入更多正能量。預計未來5-10年，中國大陸對世界經濟增長貢獻率仍有望保持在25%-30%左右。
遲福林表示，預計到2025年，中國大陸服務型消費占比將達到52%左右，開始進入服務型消費社會，隨著城市化進程的推進，尤其是高鐵時代帶動的城市群發展，估計到2025年中國大陸常住人口城鎮化率將達到66%左右。初步測算，百萬億元人民幣級別的新增內需規模將為未來5-15年中國大陸實現4%-5%的經濟增長打下重要基礎。
「中國內需市場的釋放，推動中國出口與進口並重，將對盡快實現全球經濟再平衡起到重要作用，由此為解決經濟全球化某些深層次的矛盾與問題創造條件。中國14億人的大市場還將對推動全球自由貿易進程起到重要作用。」遲福林表示，中國大陸堅持推進以擴大內需為基本導向的高水平開放，不僅能够有效釋放14億人口的超大規模市場潛力，而且有利於全球共享中國大陸市場。
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