11月找房熱度跌 一線僅北京上漲

隨著年末大陸樓市走穩，11月份中國大陸各地新房找房熱度出現小幅下滑。

中新社報導，58同城、安居客30日發布的2020年「11月國民安居指數報告」顯示，11月份大陸全國找房熱度環比（與上一個月相比）下跌3.0%。其中，一線城市找房熱度環比下跌2.4%，僅北京找房熱度環比上漲2.7%；二線城市找房熱度環比下跌2.9%，三四線城市找房熱度環比下跌3.3%。

據監測，當月找房活躍城市排行前6位的分別為石家莊、濟南、無錫、衡水、哈爾濱和舟山。其中，石家莊找房熱度環比上漲逾六成，濟南環比上漲22.6%，無錫上漲13.3%。

找房熱度小幅下滑的同時，重點城市新房在線均價基本穩定。報告顯示，11月份大陸67個城市新房在線均價為每平方公尺16420元（人民幣，下同），環比上漲0.07%。當月，上海新房在線均價為每平方公尺47071元，居中國大陸之首。深圳、北京新房均價分別以每平方公尺46667元和46101元，排名第二和第三。

用戶信心指數也有所下跌。報告顯示，2020年11月份，用戶信心指數為109.1，環比下跌3.0%，56.6%的購房者認為政府會繼續調控抑制房價上漲趨勢，32.6%的購房者認為2020年房價走勢保持基本持平的狀態。

貝殼研究院同日發布的一份報告反映類似的趨勢。該報告顯示，2020年1-11月份，大陸66座大中城市新房市場成交量累計同比降幅持續收窄，但收窄速度放緩。

11月單月，大陸66城新房成交面積同比增長5.5%，環比下滑2.6%。10月底11月初，浙江多個縣市包括麗水、台州、衢州、海寧縣等均有調控政策出台，結合7月以來多地密集推出樓市調控政策，市場走穩是主流趨勢。