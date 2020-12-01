大陸水庫9.8萬座 5年砸千億管護

陸水利部副部長葉建春30日表示，中國大陸未來5年共需投資近1000億元（人民幣，下同），用於加快推進水庫除險加固，消除存量隱患。

新華社報導，葉建春在大陸國務院新聞辦記者會上指出，中國大陸將在2022年年底前，完成小型水庫除險加固項目遺留問題處理；完成已到安全鑑定期限的水庫安全鑑定任務；對鄉鎮村組分散管理的小型水庫，實行政府購買服務、「以大帶小」等專業化管護模式。到2025年年底前，完成現有病險水庫除險加固和每年安全鑑定後新增的病險水庫除險加固，確保水庫安全運行；完善雨水情測報、安全監測設施，健全水庫運行管護長效機制。

中國大陸現有水庫9.8萬多座，80%修建於1950至70年代，其中大中型水庫4700座，小型水庫9.4萬多座、約占95%。大陸財政部農業農村司司長吳奇修表示，下一步將加大投入，保障小型水庫安全運行。主要採取以下措施：

一是想方設法籌措資金，計畫在「十四五」期間，從水利發展資金中安排大陸中央補助資金125億；二是加大維修養護補助力度，在「十四五」期間，在今年安排18億元的基礎上，連續五年每年遞增2億元，累計安排120億元；三是對地方給足政策，支持地方統籌財政預算資金和地方政府一般債券額度，在每年地方政府一般債券限額中單獨給相關地方單列額度，明確用於保障小型水庫安全運行相關工作。

大陸國家發展改革委農村經濟司負責人李明傳說，在投資政策方面，大中型病險水庫除險加固工程是大陸中央預算內投資補助比例最高的項目類型之一，其中對西部省分項目中央預算內補助投資比率達到80%；在監督管理方面，將加強大陸中央預算內投資計畫執行情況調度，密切關注投資計畫下達、地方投資落實、項目開工建設、投資完成等情況，幫助地方解決困難和問題，切實提高投資效率效益，及時消除水庫病險問題。