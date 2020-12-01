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大陸網絡安全產業 規模逾1700億
「2020年中國網絡安全產業高峰論壇」30日在北京舉行，會上披露，2020年中國大陸網絡安全產業規模預估將超過1700億元（人民幣，下同），較2015年翻了一番；中國大陸網絡安全相關企業數量超過3000家。
新華社報導，據統計，2019年中國大陸網絡安全行業投融資達40餘起，金額超過90億元，熱點方向集中在終端安全、身分安全、物聯網安全、大數據安全、區塊鏈安全等領域。網絡安全領域上市企業20餘家，上市企業總市值從2010年的不足百億元到現在突破5000億元，實現超過50倍躍增。資本市場投資意願進一步增強。
大陸工業和信息化部網絡安全管理局局長趙志國說，大陸網絡安全產業園區正加快布局，比如北京國家網絡安全產業園區形成海澱園、通州園和經開區信創園「三園協同、多點聯動、先行帶動」的總體布局；長沙國家網絡安全產業園區於2020年6月正式揭牌，聚集企業近200家；北京、浙江、安徽、重慶等地打造了一批網絡安全創新應用先進示範。
趙志國稱，為推進中國大陸網絡安全產業發展，應從多方面著手，比如優化產業供給結構，提升網絡安全服務佔比，鼓勵網絡安全企業由提供網絡安全產品向提供安全、服務和解決方案並重轉變；加強網絡安全管理，有效擴大內需，推動基礎網絡、智能製造、智慧城市等重點領域網絡安全產品部署應用，拓展國際市場需求；圍繞產業鏈短板和薄弱環節，持續加大研發投入，突破一批基礎性、通用性、前沿性、顛覆性網絡安全核心技術等，打造多方協同融合發展的良好產業生態。
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