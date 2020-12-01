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海南自貿港 進口原料今起零關稅

聯合報 / 記者賴錦宏／綜合報導

據財聯社報導，大陸海關總署11月30日公布，海南自由貿易港進口原料「零關稅」將於12月1日開始實施。符合資格的企業進口生產原料時可免繳進口關稅、進口環節增值稅和消費稅，相關原料僅限海南相關企業使用，不得轉讓或運出海南。

大陸海關總署發布「海南自由貿易港進口「零關稅」原輔料海關監管辦法（試行）」，對海南島內企業在生產加工活動或服務貿易過程中，消耗的原輔料，實行「零關稅」正面清單管理，相關清單由財政部會同有關部門制發。有關企業需設立專用電子賬冊，以便追查原料流向，企業需對相關紀錄負責，承擔相應法律責任。

新規規定零關稅原料需在海南島內企業自用，若企業破產等原因，需轉讓或出口，需補繳稅款和辦理海關手續。該原料製成的貨品若需出口至其他地方，亦需補繳相應關稅。

另據中國證券報報導，11月中旬，大陸財政部、海關總署、稅務總局聯合印發「關於海南自由貿易港原輔料零關稅政策的通知」，發布包括椰子等農産品、煤炭等資源性産品、二甲苯等化工品及光導纖維預製棒等原輔料，以及飛機、其他航空器和船舶維修零件共169項8位稅目商品的「海南自由貿易港零關稅原輔料清單」，在海南自由貿易港註冊登記並具有獨立法人資格的企業都將有資格享受此政策。

零關稅清單將自2020年12月1日起實行，直到全島封關運作前。按照「海南自由貿易港建設總體方案」要求，將於2025年前，適時啟動全島封關運作。

根據政策，零關稅原輔料免徵進口關稅、進口環節增值稅和消費稅，且僅限海南自由貿易港內企業生産使用，接受海關監管，不得在島內轉讓或出島。因企業破産等原因，確需轉讓或出島的，應經批准及辦理補繳稅款等手續。

「零關稅」原輔料加工製造的貨物，在海南島內銷售或銷往中國大陸則需補繳其對應原輔料的進口關稅、進口環節增值稅和消費稅，照章徵收大陸國內環節增值稅、消費稅。

自由貿易 海關 消費稅

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