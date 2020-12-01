明年起 大陸禁止固體廢物進口

大陸生態環境部固體廢物與化學品司司長邱啟文30日表示，大陸生態環境部已會同相關部門聯合發布公告，自2021年1月1日起，中國大陸禁止以任何方式進口固體廢物。

中新社報導，2017年7月，大陸國務院辦公廳印發「禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案」，要求全面禁止洋垃圾入境，進一步完善進口固體廢物管理制度，切實改善環境質量、維護大陸國家生態環境安全和民眾身體健康。

邱啟文說，自方案推出以來，大陸生態環境部會同海關總署等14個部際協調小組成員單位，經過三年多不懈努力，改革取得明顯成效，方案細化的50項重點任務，均已按計畫完成或持續推進。

數據顯示，中國大陸固體廢物進口量逐年大幅減少。2017年、2018年和2019年，中國大陸固體廢物進口量分別為4227萬噸、2263萬噸和1348萬噸，與改革前2016年的4655萬噸相比，分別減少9.2%、51.4%和71%。截至2020年11月15日，今年中國大陸固體廢物進口總量為718萬噸，同比減少41%。

「2020年底前實現固體廢物零進口目標勝利在望」，邱啟文說，新修訂的「中華人民共和國固體廢物汙染環境防治法」自今年9月1日起實施，明確規定「國家逐步實現固體廢物零進口」。今年按計畫已辦理13批固體廢物進口許可證，全年審批工作已結束。

11月24日，大陸生態環境部會同相關部門聯合發布公告，明確自2021年1月1日起，中國大陸禁止以任何方式進口固體廢物。

邱啟文說，中國大陸全面禁止固體廢物進口後，大陸生態環境部將會同有關部門做好全面禁止進口固體廢物相關制度的立、廢、改工作。同時，積極配合大陸海關總署充分發揮大陸打擊走私綜合治理部際聯席會議機制作用，持續開展打擊洋垃圾走私行動，依法從嚴處罰進口固體廢物等違法行為，有效切斷洋垃圾走私供需利益鏈。