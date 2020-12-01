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上海特斯拉量產Model Y 快了

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

中國製造的特斯拉Model Y量產進度加快，根據大陸工信部昨（30）日公布免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄（第37批）中，特斯拉上海廠生產的Model Y首次名列其中。外界預期原本在明年首季量產的Model Y可能提早上路。

車輛購置稅是對在大陸境內購置車輛的單位和個人所徵收的稅，有點類似台灣的貨物稅，目前大陸官方將免徵車輛購置稅用在鼓勵民眾購買電動車。

此外，在工信部同日發布的「新能源汽車推廣應用推薦車型目錄」（2020年第12批）中，特斯拉也有一款純電動多用途乘用車入圍，代表大陸國產特斯拉Model Y將可享受國家新能源補貼。

澎湃新聞報導，大陸特斯拉官網顯示，大陸國產Model Y共有兩個版本可選，長續航版本售價人民幣48.8萬元，續航里程（WLTP預估）505公里，0到100公里加速時間5.1秒；Performance高性能版售價人民幣53.5萬元，續航里程（WLTP預估）480公里，0到100公里加速時間3.7秒，這兩款車型均預計最快2021年開始生產。

根據2020年補貼政策，新能源乘用車補貼前售價須在人民幣30萬元以下，否則無法享受補貼，因此大陸國產的特斯拉Model Y未來將朝此價位降價，否則無法享受補貼。此前大陸國產Model 3剛開始也是高於人民幣30萬元，後來降價跌破30萬元才享有這個補貼。

工信部在11月5日發布「道路機動車輛生產企業及產品公告」（第338批）的車輛新產品公示清單顯示，大陸國產特斯拉Model Y已完成工信部申報，電池類型為三元鋰離子電池。

Model Y為一款緊湊型SUV，特斯拉執行長馬斯克曾在2017年預測，Model Y的市場需求將遠高於Model 3；不少證券公司發布報告預測這將是特斯拉又一款暢銷車型，將豐富特斯拉產品線，帶動整體銷量的上升。

特斯拉在第2季財報裡表示，上海工廠Model Y的生產線正按計畫建設，預計首批將於2021年交付。特斯拉副總裁今年也曾表示，超級工廠二期進展非常順利，預計今年底將完成建設，明年第1季將量產Model Y。

特斯拉 人民幣 上海

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