聽新聞
test
0:00 / 0:00
管制稀土出口 衝擊美國
大陸《出口管制法》1日起正式施行。這是出口管制領域第一部專門法律，外界視為，這是為了應對美國的制裁，特別的是，對稀土出口加以管制，相當祭出重拳打在了美國的軟肋上。
由於稀土是高科技產業重要原材料，而大陸掌握了世界超過90%的稀土產品貿易，中新網報導，出口管制法直接限制了稀土產品的出口，導致市場上的稀土產品價格上升，漲幅最大的輕稀土產品，每噸的單價上漲人民幣13萬元。而作為全球最大稀土需求方的美國，受此衝擊影響最大。
出口管制法包括五章、49條，從管制政策、管制清單和管制措施，監督管理，法律責任等方面進行了詳細規定。
外界矚目的是第48條，明訂任何國家濫用出口管制措施危害中華人民共和國國家安全和利益的，將根據實際情況對該國家或者地區對等採取措施。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言