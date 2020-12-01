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管制稀土出口 衝擊美國

經濟日報 / 記者戴瑞芬 / 綜合報導

大陸《出口管制法》1日起正式施行。這是出口管制領域第一部專門法律，外界視為，這是為了應對美國的制裁，特別的是，對稀土出口加以管制，相當祭出重拳打在了美國的軟肋上。

由於稀土是高科技產業重要原材料，而大陸掌握了世界超過90%的稀土產品貿易，中新網報導，出口管制法直接限制了稀土產品的出口，導致市場上的稀土產品價格上升，漲幅最大的輕稀土產品，每噸的單價上漲人民幣13萬元。而作為全球最大稀土需求方的美國，受此衝擊影響最大。

出口管制法包括五章、49條，從管制政策、管制清單和管制措施，監督管理，法律責任等方面進行了詳細規定。

外界矚目的是第48條，明訂任何國家濫用出口管制措施危害中華人民共和國國家安全和利益的，將根據實際情況對該國家或者地區對等採取措施。

稀土 人民幣

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