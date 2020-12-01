聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸製造業PMI 創三年新高

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導
大陸11月製造業PMI為52.1創下三年新高。圖為山東某車廠。（新華社）
大陸11月製造業PMI為52.1創下三年新高。圖為山東某車廠。（新華社）

大陸國家統計局發布，11月中國製造業採購經理人指數（PMI）為52.1，創2017年10月以來逾三年新高，並已連續九個月位於榮枯線50之上，專家指出，顯示中國經濟復甦步伐加快。

值得注意的是，構成PMI的多個指標也創下今年新高，其中，新出口訂單指數和進口指數為51.5和50.9也同步創下今年新高，且連續三個月位於擴張區間，保持逐月回升走勢，表明外貿趨向樂觀。

界面新聞報導，盤古智庫高級研究員王靜文分析，數據顯示大陸經濟復甦加快，企業已進入主動補庫存階段，需求強勁帶動庫存回升，反映出口貨貿的中國出口集裝箱運價指數（CCFI）升至近11年來最高，顯示外貿逐步回溫，出口開足馬力；此外，30個城市商品房成交面積逐月好轉，也意味房地產開發投資回升。

另外，反映資金緊張的小型企業占比為42.3%，低於上月2.6個百分點，是今年以來的低點，表明11月小型企業生產經營狀況有所改善。

雖然11月製造業PMI表現總體超預期，但統計局指出，製造業恢復情況仍不均衡，其中紡織服裝服飾業PMI今年以來始終位於榮枯線50之下，行業景氣度持續偏弱。

此外，出口企業中反映受人民幣匯率波動影響的企業占比為18.8%，高於上月1.7個百分點；有的企業表示，隨著近期人民幣持續升值，企業利潤承壓，出口訂單有所減少。

專家指，未來PMI走勢，關鍵還是看內外需的復甦程度。交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智表示，當前工業和服務業生產持續加快，消費需求逐漸恢復，基建和房地產帶動投資動能增強，未來製造業和非製造業PMI指數都有望保持在擴張區間。整體判斷，第4季中國經濟增速將進一步加快。

大陸國家統計局同時發布11月非製造業PMI指數56.4，比上月上升0.2個百分點，已連續四個月位於55以上的較高景氣區間。其中，服務業商務活動指數為55.7，高於上月0.2個百分點。

統計局指出，總體來看，在堅持常態化精準防控和局部應急處置的有機結合下，消費市場逐步有序恢復，服務業復甦步伐穩健。

PMI

延伸閱讀

陸11月製造業PMI 52.1% 創2017年9月以來最高

全球市場觀測站／能源類股 醞釀上攻

陸股具補漲空間 分批買

陸股基金 復甦行情火

相關新聞

陸11月PMI創3年新高 經濟回溫？

大陸國家統計局昨發布，十一月中國大陸製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）為五二點一，創二○一七年十月以來逾三年新高，並已連續九...

大陸網絡安全產業 規模逾1700億

「2020年中國網絡安全產業高峰論壇」30日在北京舉行，會上披露，2020年中國大陸網絡安全產業規模預估將超過1700億...

陸掀關稅貿易戰 澳提告WTO

澳洲與中國大陸的貿易爭端加劇，澳洲政府揚言，準備就大麥遭加徵關稅事宜，在世界貿易組織（ＷＴＯ）提起申訴，並稱大陸遏制澳洲...

陸晶圓龍頭 美列禁投資名單

路透報導，美國準備發布「具中國解放軍背景制裁黑名單」，大陸晶圓代工龍頭中芯國際將名列其中，並規定美國資金不得投資列入此份...

11月找房熱度跌 一線僅北京上漲

隨著年末大陸樓市走穩，11月份中國大陸各地新房找房熱度出現小幅下滑。

大陸促進世界經濟貢獻率 未來5-10年保持25-30%

中國經濟體制改革研究會副會長遲福林29日表示，預計未來5-10年，中國對世界經濟增長貢獻率仍有望保持在25%-30%左右...

大陸水庫9.8萬座 5年砸千億管護

陸水利部副部長葉建春30日表示，中國大陸未來5年共需投資近1000億元（人民幣，下同），用於加快推進水庫除險加固，消除存...

海南自貿港 進口原料今起零關稅

據財聯社報導，大陸海關總署11月30日公布，海南自由貿易港進口原料「零關稅」將於12月1日開始實施。符合資格的企業進口生...

明年起 大陸禁止固體廢物進口

大陸生態環境部固體廢物與化學品司司長邱啟文30日表示，大陸生態環境部已會同相關部門聯合發布公告，自2021年1月1日起，...

陸製造業PMI 創三年新高

大陸國家統計局發布，11月中國製造業採購經理人指數（PMI）為52.1，創2017年10月以來逾三年新高，並已連續九個月...

管制稀土出口 衝擊美國

大陸《出口管制法》1日起正式施行。這是出口管制領域第一部專門法律，外界視為，這是為了應對美國的制裁，特別的是，對稀土出口...

上海特斯拉量產Model Y 快了

中國製造的特斯拉Model Y量產進度加快，根據大陸工信部昨（30）日公布免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄（第37批）...

熱門新聞

陸外交部：台灣3422億買美國二手武器 被當「提款機」

四川藏族青年陸全網爆紅 連華春瑩都為他發推特

驚悚畫面曝光！男子被熱氣球帶至高空 無力抓繩墜地慘死

22歲女搭霸王車想用身體付錢 司機嚇壞報警：她太醜我不要

東南衛視續在台製播政論節目 陸委會將瞭解

太驚豔！新疆美女副縣長紅衣策馬雪地推銷旅遊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。