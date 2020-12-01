陸製造業PMI 創三年新高

大陸國家統計局發布，11月中國製造業採購經理人指數（PMI）為52.1，創2017年10月以來逾三年新高，並已連續九個月位於榮枯線50之上，專家指出，顯示中國經濟復甦步伐加快。

值得注意的是，構成PMI的多個指標也創下今年新高，其中，新出口訂單指數和進口指數為51.5和50.9也同步創下今年新高，且連續三個月位於擴張區間，保持逐月回升走勢，表明外貿趨向樂觀。

界面新聞報導，盤古智庫高級研究員王靜文分析，數據顯示大陸經濟復甦加快，企業已進入主動補庫存階段，需求強勁帶動庫存回升，反映出口貨貿的中國出口集裝箱運價指數（CCFI）升至近11年來最高，顯示外貿逐步回溫，出口開足馬力；此外，30個城市商品房成交面積逐月好轉，也意味房地產開發投資回升。

另外，反映資金緊張的小型企業占比為42.3%，低於上月2.6個百分點，是今年以來的低點，表明11月小型企業生產經營狀況有所改善。

雖然11月製造業PMI表現總體超預期，但統計局指出，製造業恢復情況仍不均衡，其中紡織服裝服飾業PMI今年以來始終位於榮枯線50之下，行業景氣度持續偏弱。

此外，出口企業中反映受人民幣匯率波動影響的企業占比為18.8%，高於上月1.7個百分點；有的企業表示，隨著近期人民幣持續升值，企業利潤承壓，出口訂單有所減少。

專家指，未來PMI走勢，關鍵還是看內外需的復甦程度。交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智表示，當前工業和服務業生產持續加快，消費需求逐漸恢復，基建和房地產帶動投資動能增強，未來製造業和非製造業PMI指數都有望保持在擴張區間。整體判斷，第4季中國經濟增速將進一步加快。

大陸國家統計局同時發布11月非製造業PMI指數56.4，比上月上升0.2個百分點，已連續四個月位於55以上的較高景氣區間。其中，服務業商務活動指數為55.7，高於上月0.2個百分點。

統計局指出，總體來看，在堅持常態化精準防控和局部應急處置的有機結合下，消費市場逐步有序恢復，服務業復甦步伐穩健。