郭樹清：房地產是中國大陸金融風險最大的灰犀牛
大陸中國人民銀行黨委書記、銀保監會主席郭樹清近日在「輔導讀本」發表文章「完善現代金融監管體系」。郭樹清強調，房地產是現階段中國大陸金融風險方面最大的「灰犀牛」。
據澎湃新聞，郭樹清撰文表示，堅決抑制房地產泡沫。文中指出，房地產與金融業深度關聯。目前，中國大陸房地產相關貸款占銀行業貸款的39%，還有大量債券、股本、信託等資金進入房地產行業。可以說，房地產是現階段中國大陸金融風險方面最大的「灰犀牛」。
郭樹清指出，收益永遠和風險成正比。古今中外，總有人盼望能以更低風險獲取更高收益，但規律不可能打破。承諾低風險高收益就是詐騙，金融監管要永遠與這類行為作堅決鬥爭。郭樹清強調，堅決抑制房地產泡沫。
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