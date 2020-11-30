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美指下行趨勢確立 人民幣後市不看淡

聯合報 / 記者劉秀珍/即時報導
美元指數走弱，隨著本周各項數據公布，人民幣後市不看淡。本報系資料照
美元指數走弱，隨著本周各項數據公布，人民幣後市不看淡。本報系資料照

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋30日表示，展望人民幣後市，本周包括美國非農就業、製造業指數等眾多數據即將公布，美元指數期貨可望走出新一波下行趨勢；同時，大陸11月官方、財新製造業數據陸續公布，經濟指標的趨勢強弱將為後續人民幣走勢指引方向。

施力瑋指出，美指走勢疲弱，技術面在摜破92關卡後，看似抑制住跌勢，但實則指數92已由支撐轉為壓力。另從政策面看，以拜登政府內定財長葉倫在疫情流行期間的經濟主張可以判斷，待其上任後，美國國會勢必會加速通過經濟刺激方案，美元後市仍偏弱看待。

上周歐美等地因感恩節假期交易相對清淡，走勢亦然，周間以區間盤整為主。周初在美元低點反彈下，人民幣一度觸及6.58元，但隨著葉倫即將擔任新一任財長的消息公布後，美元漲幅明顯收斂，人民幣跌幅亦稍作止緩。同時間，疫苗研發屢傳佳報，支撐風險貨幣走揚，也加重美指壓力。

數據方面，大陸10月工業利潤年增28%，全年年比增速由負轉正，內需回暖、出口改善是主要增長動能。不過受到月末買匯需求抑制，人民幣周線仍緩跌走低。最終離岸人民幣對美元（USDCNH）周線貶值約204點，收在6.5704元，貶值幅度0.31%；在岸人民幣對美元（USDCNY）周線則貶值約161點，收在6.5769元，貶值幅度0.25%。

貨幣市場方面，市場流動性在監管介入後明顯轉好，信用債拆借不若先前困難，即使面臨月末緊縮叼擾，資金融入不成問題，隔夜利率更驟跌至1.00%下方。而公開市場操作方面，周間監管持續維持小額淨投放，累計單周淨投放人民幣1,300億元。

另外，針對大陸國務院總理李克強續分析經濟局勢時提出，「下一步發展要保持政策連續性、有效性和可持續性」，此政策執行概念完全呼應先前人行副行長劉國強所言，即特殊時期的政策退出必須認真評估其執行時機和方式，不可有政策懸崖。以宏觀角度來看，寬鬆貨幣政策退場在所難免，但可以預期，監管將依據全球和自身經濟復甦情形階段性緩步調控，以減少對金融市場和實體經濟的衝擊。

人民幣 實體經濟 葉倫

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