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中國交易商協會調查東海基金 因涉嫌操縱市場

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
中國銀行間市場交易商協會30日宣布，將對東海基金管理有限責任公司開展自律調查。（圖／取自中國銀行間市場交易商協會網站）
中國銀行間市場交易商協會30日宣布，將對東海基金管理有限責任公司開展自律調查。（圖／取自中國銀行間市場交易商協會網站）

中國銀行間市場交易商協會30日宣布，將對東海基金管理有限責任公司開展自律調查，因涉嫌為發行人違規發行債務融資工具提供便利及涉嫌操縱市場等違規行為。

中國銀行間市場交易商協會（簡稱交易商協會）官網發布，近日，交易商協會在對相關企業進行自律調查的過程中了解到，東海基金管理有限責任公司存在涉嫌為發行人違規發行債務融資工具提供便利，以及涉嫌操縱市場等違規行為。依據「銀行間債券市場自律處分規則」，交易商協會將對東海基金開展自律調查。

大陸河南國企永煤集團違約以來，大陸債市監管部門開始加大對債券發行中介機構的調查力度。大陸證監會27日指出，根據相關金融管理部門移送的永城煤電控股集團有限公司及相關審計機構涉嫌違法違規的線索，已對永煤控股和相關審計機構涉嫌違法行為立案調查。這些線索的提供方，也就是交易商協會。

對於大陸近期信用債市場的風險事件，大陸國務院副總理劉鶴之前主持召開國務院金融穩定發展委員會會議時，指出大陸監管部門和地方政府應督促各類市場主體嚴格履行主體責任，秉持「零容忍」態度，嚴厲處罰「逃廢債」行為。

國務院 中國銀行 債市

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