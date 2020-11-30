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陸拒絕「洋垃圾」 明年起禁止進口固體廢物

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸生態環境部30日再次重申，明年1月1日起，大陸禁止以任何方式進口固體廢物。（圖／取自澎湃新聞）
大陸生態環境部30日再次重申，明年1月1日起，大陸禁止以任何方式進口固體廢物。（圖／取自澎湃新聞）

陸生態環境部會同相關部門24日聯合發布禁止固體廢物進口的公告後，30日，大陸生態環境部固體廢物與化學品司司長邱啟文再次重申，自2021年1月1日起，大陸禁止以任何方式進口固體廢物。

邱啟文說，新修訂的「固廢法」明確規定「國家逐步實現固體廢物零進口」。明年開始，大陸固體廢物全面禁止進口後，大陸生態環境部將做好全面禁止進口固體廢物相關制度的立、廢、改工作；積極配合大陸海關總署充分發揮全國打擊走私綜合治理部際聯席會議機制作用，持續開展打擊洋垃圾走私行動，依法從嚴處罰進口固體廢物等違法行為，有效切斷洋垃圾走私供需利益鏈；並將繼續加大對固體廢物集散地、「散亂汙」企業的清理整頓力度，加強固體廢物循環利用行業監管，依法查處固體廢物加工利用行業環境違法行為。

邱啟文表示，自2017年大陸國務院印發「禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案」（簡稱方案）三年多來，改革取得明顯成效，「方案」細化的50項重點任務，均已按計畫完成或持續推進，今年底前實現固體廢物零進口目標，有望達成。

數據顯示，大陸固體廢物進口量逐年大幅減少。2017年、2018年和去年，大陸全國固體廢物進口量分別為4227萬噸、2263萬噸和1348萬噸，與改革前2016年的4655萬噸相比，分別減少9.2%、51.4%和71%；截至今年11月15日，大陸全國固體廢物進口總量為718萬噸，較去年同期減少41%。

陸生 走私 洋垃圾

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