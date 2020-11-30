陸11月製造業PMI 52.1% 創2017年9月以來最高

大陸國家統計局和中國物流與採購聯合會（CFLP）30日聯合公布11月大陸製造業採購經理指數（PMI）為52.1%，比上月上升0.7個百分點，連續9個月位於臨界點以上，更創下2017年9月以來最高，表明大陸製造業恢復性增長有所加快。

大陸國家統計局網站消息指出，從分類指數來看，在構成大陸製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新增訂單指數和供應商配送時間指數均高於臨界點，原物料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。

生產指數為54.7%，比上月上升0.8個百分點，表明大陸製造業生產量增長有所加快；新增訂單指數為53.9%，比上月上升1.1個百分點，表明製造業市場需求加快復甦；原物料庫存指數為48.6%，比上月回升0.6個百分點，顯示製造業主要原物料庫存量降幅縮小。

從業人員指數為49.5%，比上月回升0.2個百分點，顯示大陸製造業企業用工景氣小幅改善；供應商配送時間指數為50.1%，雖比上月回落0.5個百分點，但仍高於臨界點，表明製造業原物料供應商交貨時間較上月略有加快。

不過，調查結果也指出，大陸製造業恢復情況仍不均衡，其中紡織服飾業PMI今年以來始終位於臨界點以下，行業景氣度持續偏弱。

此外，大陸出口企業中反映受人民幣匯率波動影響的企業占比為18.8%，高於上月1.7個百分點，有的企業表示，隨著近期人民幣持續升值，企業利潤承壓，出口訂單有所減少。

另一方面，大陸11月非製造業商務活動指數為56.4%，比上月上升0.2個百分點，為年內高點，非製造業延續穩中向好的恢復態勢。