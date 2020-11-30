快訊

每天1顆蛋增糖尿病風險？ 教授：雞蛋是好是壞有2建議

評／十年醫奴？延長公費下鄉年限不是偏鄉缺醫的解方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸11月製造業PMI 52.1% 創2017年9月以來最高

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸11月製造業PMI為52.1%，連續9個月位於臨界點以上，更創下2017年9月以來最高。（圖／取自新浪網）
大陸11月製造業PMI為52.1%，連續9個月位於臨界點以上，更創下2017年9月以來最高。（圖／取自新浪網）

大陸國家統計局和中國物流與採購聯合會（CFLP）30日聯合公布11月大陸製造業採購經理指數（PMI）為52.1%，比上月上升0.7個百分點，連續9個月位於臨界點以上，更創下2017年9月以來最高，表明大陸製造業恢復性增長有所加快。

大陸國家統計局網站消息指出，從分類指數來看，在構成大陸製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新增訂單指數和供應商配送時間指數均高於臨界點，原物料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。

生產指數為54.7%，比上月上升0.8個百分點，表明大陸製造業生產量增長有所加快；新增訂單指數為53.9%，比上月上升1.1個百分點，表明製造業市場需求加快復甦；原物料庫存指數為48.6%，比上月回升0.6個百分點，顯示製造業主要原物料庫存量降幅縮小。

從業人員指數為49.5%，比上月回升0.2個百分點，顯示大陸製造業企業用工景氣小幅改善；供應商配送時間指數為50.1%，雖比上月回落0.5個百分點，但仍高於臨界點，表明製造業原物料供應商交貨時間較上月略有加快。

不過，調查結果也指出，大陸製造業恢復情況仍不均衡，其中紡織服飾業PMI今年以來始終位於臨界點以下，行業景氣度持續偏弱。

此外，大陸出口企業中反映受人民幣匯率波動影響的企業占比為18.8%，高於上月1.7個百分點，有的企業表示，隨著近期人民幣持續升值，企業利潤承壓，出口訂單有所減少。

另一方面，大陸11月非製造業商務活動指數為56.4%，比上月上升0.2個百分點，為年內高點，非製造業延續穩中向好的恢復態勢。

PMI 人民幣

延伸閱讀

大陸昨新增確診18例 其中本土3例均在內蒙古

美鎖陸半導體 台廠將迎轉單

川渝粵台創園 助台青逐夢

大陸將成全球最大消費品零售市場

相關新聞

台灣設計師 麗江創業變廢為寶

雲南省麗江市玉龍縣拉市鎮，初冬正午的陽光灑在阿丹的創意家具工廠上。走廊頂掛了許多茶馬古道上馬幫用過的馬鈴，一陣風來叮噹作...

在美掛牌陸企 面臨退市風險

美國眾議院12月2日將表決《外國公司問責法案》 第945條，主要內容包括美國可以調取在美上市的大陸企業的審計底稿，陸企必...

從化學老師到製藥CEO 大陸女富豪鐘慧娟的創業傳奇

胡潤研究院11月27日發布2020胡潤女企業家榜，有醫藥女王稱號、今年59歲的翰森製藥董事會主席兼CEO鐘慧娟身家人民幣1,350億元（約新台幣5,670億元），超過「地產女王」吳亞軍，白手起家的她成為大陸新科女首富。

陸11月製造業PMI 52.1% 創2017年9月以來最高

大陸國家統計局和中國物流與採購聯合會（CFLP）30日聯合公布11月大陸製造業採購經理指數（PMI）為52.1%，比上月...

FATF黑灰名單對大陸台資銀行業務影響分析

台資銀行應重視FATF最新公布的洗錢黑灰名單，降低因業務帶來的洗錢風險。

川渝粵台創園 助台青逐夢

近年來，大陸各地設立的台青創業園成為創業台灣青年融入大陸的第一站。11月下旬，在四川舉行的川渝粵台青年就業創業發展交流會...

下一波外匯改革 跨境融資更開放

大陸國家外匯管理局副局長鄭薇28日在北京出席「2020中國金融學會學術年會暨中國金融論壇年會」時透露，「十四五」時期和今...

大陸將成全球最大消費品零售市場

大陸國家發改委副主任連維良29日表示，去年大陸社會消費品零售總額首次突破40兆人民幣，相比2015年增長42%以上，即將...

印尼雅萬高鐵鋼軌 出口首航成功

中國大陸高鐵「整體出口」的第一單—印尼雅萬高鐵出海的第一批鋼軌28日在廣西防城港碼頭首航成功，標誌著中國大陸成為全球為數...

台商樂器公司 貴州正安設廠

「我們的第四家吉他工廠落戶貴州正安，如果不『進來』未來可能就會被邊緣化。」台資企業鈺豐樂器（正安）有限公司總經理吳忠原近...

首家外商獨資貨幣經紀成立

中國大陸首家外商獨資貨幣經紀公司—上田八木貨幣經紀（中國）有限公司26日在北京城市副中心成立。公司籌備組負責人表示，日本...

沒在怕 搶上美股一窩蜂

美國國會即將表決《外國公司問責法案》 立法，外界認為，陸企在美上市恐將受阻，到底中概企業是否還能在美國上市？

熱門新聞

台幹被控涉經濟犯罪 大陸公安懸賞3萬人民幣抓拿

澳洲智庫曝 「拘留中心」 新疆官方秀實景照反駁是敬老學校

拜登上台 中美6面向可望緩解

陸發改委：大陸將超越美國 成全球最大消費品零售市場

陸專家：陸明年GDP增速可望7%到8%或以上 經濟仍在恢復

直播帶貨賣假燕窩真糖水 大陸網紅辛巴致歉並將退賠逾2億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。