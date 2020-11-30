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大陸將成全球最大消費品零售市場

聯合報 / 記者林汪靜／綜合報導

大陸國家發改委副主任連維良29日表示，去年大陸社會消費品零售總額首次突破40兆人民幣，相比2015年增長42%以上，即將超過美國，成為全球最大的消費品零售市場。

據中新社報導，連維良29日在「第十八屆中國改革論壇暨中國體改研究會年會」作上述表示，他並指出，中國大陸還擁有最多的中等收入族群，最大的製造業增加值，最多的網民數量和最多的500強企業數量。

在同一論壇上，大陸全國政協經濟委員會副主任劉世錦表示，中國大陸經濟三季度增速已達0.7%，全年可爭取2%左右的增長，正常情況下，明年可以爭取7%至8%或以上的增長率。「這一增長率不意味著中國經濟重返高增長軌道。因為今年基數低，仍屬恢復性增長」。

劉世錦表示，下一步衡量中國大陸經濟建議採取就業指標打頭、GDP指標收尾的指標體系。穩增長是為了穩就業，就業指標也能有效衡量全社會資源利用狀態，這應是一個力爭完成的指標。

他表示，還可引入居民人均收入、物價水平、宏觀槓桿率、全要素生產率、單位GDP碳排放強度等體現新發展理念的全局性指標，「GDP指標還是要的，但應該是預期性、結果性、後置性的，不再作為掛帥指標。事實上，如果前述指標處在正常或好的區間，GDP增速就是適當的」。

劉世錦表示，在房地產、基建、出口等高速增長期結構性潛能逐步消退後，「十四五」期間中國大陸經濟要實行更大力度改革開放，著力發掘與中速增長期相配套的結構性潛能。

劉世錦表示，中國大陸構建開放型、內需為主的國內大循環，需要「1+3+2」的結構性潛能擔當主角，「1」指以都市圈、城市群發展為龍頭，「3」指實體經濟方面補上中國大陸經濟循環過程中的三大短板，即基礎產業效率不高的短板、中等收入群體規模不大的短板、基礎研發能力不強的短板，「2」指以數位經濟和綠色發展為兩翼。

實體經濟 房地產

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