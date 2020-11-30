下一波外匯改革 跨境融資更開放

大陸國家外匯管理局副局長鄭薇28日在北京出席「2020中國金融學會學術年會暨中國金融論壇年會」時透露，「十四五」時期和今後一段時期，外匯管理部門將研究推進新的外匯管理改革開放舉措，服務新發展格局，穩妥有序推進資本項目開放，建設更高水平開放型外匯管理新體制。

中新社報導，鄭薇認為，要全面放寬直接投資領域外資准入，切實落實准入前國民待遇加負面清單管理模式。落實和推動簽署雙邊、多邊貿易和投資協定，創新直接投資方式，推進合格境外有限合夥人（QFLP）和合格境內有限合夥人（QDLP）外匯管理方式改革，更好滿足市場主體的跨境投資需求。

同時，要推動跨境融資交易和匯兌環節統一協調，制訂私募投資基金跨境投資的政策框架，實現全口徑跨境融資宏觀審慎加行業負面清單的管理，提升跨境融資便利化水平。

此外，鄭薇還指出，要加快提升金融市場國際化水平，推動實現符合國際慣例的證券投資開放政策，常態化地發放QDII額度，實施「跨境理財通」試點，整合金融市場開放渠道。

「中長期來看，在符合『三反』前提下，除少數涉及國家安全及高風險領域交易外，實現跨境資本雙向流動的基本自由，建立健全個人跨境資本交易的管理制度，滿足個人對外投資和用匯的合理需求。」鄭薇說。